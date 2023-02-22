網傳高鐵座位有感知器？ 高鐵靠「這個」抓逃票

近期網路有流傳一支「今天我來爆料，一個高鐵員工不願意告訴你們的邪惡秘密」的影片，宣稱高鐵座位下方有感知器，感知器會連接中控平台，若有乘客坐下去，就會亮燈，如果買自由座卻去坐對號座，會被罰票價的5到9倍，抓到自由座乘客坐對號座的高鐵員工則可以領到2000元獎金，引發網友熱議。

不過高鐵公司澄清，高鐵列車座椅並未設置感知器。列車長查驗票時，是使用高鐵公司研發的資訊系統，可透過手持裝置即時獲知所有座位最新狀況。且高鐵公司也無查驗票獎金制度。

高鐵公司表示，根據台灣高鐵公司旅客運送契約規定，旅客不依規定使用車票乘車，或拒絕驗票者，本公司得要求補收票價或票價差額，並得依規定加收違約金。

此外，若旅客其他不依規定使用車票乘車情形，應補繳票價或票價差額，無正當理由者，高鐵公司並得加收票價或票價差額之50%之違約金。