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網傳高鐵座位有感知器？ 高鐵靠「這個」抓逃票

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
高鐵公司表示，列車長查驗票時，是使用高鐵公司研發的資訊系統，可透過手持裝置即時獲知所有座位最新狀況。圖為高鐵員工示意圖。圖／聯合報系資料照片
高鐵公司表示，列車長查驗票時，是使用高鐵公司研發的資訊系統，可透過手持裝置即時獲知所有座位最新狀況。圖為高鐵員工示意圖。圖／聯合報系資料照片

近期網路有流傳一支「今天我來爆料，一個高鐵員工不願意告訴你們的邪惡秘密」的影片，宣稱高鐵座位下方有感知器，感知器會連接中控平台，若有乘客坐下去，就會亮燈，如果買自由座卻去坐對號座，會被罰票價的5到9倍，抓到自由座乘客坐對號座的高鐵員工則可以領到2000元獎金，引發網友熱議。

不過高鐵公司澄清，高鐵列車座椅並未設置感知器。列車長查驗票時，是使用高鐵公司研發的資訊系統，可透過手持裝置即時獲知所有座位最新狀況。且高鐵公司也無查驗票獎金制度。

高鐵公司表示，根據台灣高鐵公司旅客運送契約規定，旅客不依規定使用車票乘車，或拒絕驗票者，本公司得要求補收票價或票價差額，並得依規定加收違約金。

此外，若旅客其他不依規定使用車票乘車情形，應補繳票價或票價差額，無正當理由者，高鐵公司並得加收票價或票價差額之50%之違約金。

高鐵 票價

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