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海巡4000噸級巡防艦設遠距醫療系統 提升救護能量

中央社／ 高雄22日電

海洋委員會海巡署今天表示，海巡署嘉義艦、新竹艦等4000噸級巡防艦，將陸續配備「海上遠距智慧醫療系統」，輔助艦上醫官進行緊急救護及醫療處置，為海上行動醫院寫新頁。

海巡署艦隊分署、國軍高雄總醫院左營分院及台灣國際造船股份有限公司今天在海洋委員會海巡署副署長張忠龍見證下，共同簽署「海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級巡防艦海上智慧醫療系統三方合作備忘錄」。

海巡署艦隊分署表示，未來將透過海上遠距智慧醫療系統，輔助艦上醫官即時進行緊急救護及醫療處置，象徵海巡署積極投入國際人道救援工作，為海上行動醫院寫新頁。

海巡署艦隊分署說明，海上遠距智慧醫療系統結合健保系統，可查詢個人電子病歷及海上救難案例等資訊，搭配智慧醫療物聯網及穿戴裝置，實施岸、海遠距視訊多方會診，輔佐艦上醫官執行緊急醫療救助、手術協作。

此外，海上遠距智慧醫療系統還可即時監看患者生理徵象，避免病情惡化，再搭配直升機後送，有效擴展救援範圍、爭取時效，實現政府以南沙太平島為人道救援中心的政策目標。

海巡署艦隊分署長廖德成說，分署與院方及台船公司合作，突破海上資訊系統限制，與智慧化醫療接軌，打造台灣第一艘海上行動方舟。未來岸上醫院資源將延伸至4000噸級巡防艦巡弋範圍，發揮海上緊急醫療救護最高能量。

海巡署艦隊分署指出，已服役的4000噸級巡防艦有嘉義艦、新竹艦，未來還有2艘將交船服役，4艘都會陸續建置這套海上遠距智慧醫療系統。

海巡署 遠距

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