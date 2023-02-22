台61線20公噸以上大貨車調降速限 3路段3月起實施

交通部公路總局為降低台61線西濱快速公路事故率，去年10月公告20噸以上大貨車最高速限調降為時速80公里，調降範圍為台61線6K+000至13K+000(八里三交流道～林口交流道）、16K+300至60K+500(東華路口～新豐二交流道）及101K+200至305K+750(外埔交流道～十份交流道）等速限90公里/小時以上路段，預計3月1日起實施。

公路總局表示，為提升大貨車行駛台61線安全，針對超速、超載及貨物掉落等問題規劃短中期作為，部分路段最高速限從每小時90公里調降為每小時80公里，去年12月1日至今年2月28日為宣導期，期間針對20噸以上大貨車超速車輛製發宣導單予以提醒，截至2月15日已寄發宣導單1533張次、查訪大貨車業者131家。

公路總局也說，在超載管理部分，於台61線3處地磅站協調警察局加派警力並增加開磅時數；各區監理所藉由EIS指標列出營業車超重案件及進行安全考核，並拜訪超載數較高的自用車業者，經統計去年12月至今年1月已考核62家；另也提高台61線路檢聯稽每月班次，去年12月至今年1月已辦理96班次稽查（增加約10%）。