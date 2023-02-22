女子突反應遲鈍以為是中風 竟是罹患腦腫瘤

5年前曾罹患乳癌的邱小姐一年來突出現反應遲鈍情緒常低落等症狀，一開始以為罹患憂鬱症，半年前左側肢體無力僅能臥床無力動彈，一度誤認中風，經緊急送醫醫師發現右腦前額葉有約8公分大小的巨大腦腫，開刀取出腫瘤術後半年恢復良好，已能自理生活。

麻豆新樓醫院今舉行醫療記者會，神經外科醫師張昂傑說明邱小姐案例，邱也出席感謝當初張昂傑及時救治。52歲邱小姐單身，平常一個人獨居，除5年前因乳癌手術外，無其他病史，1年前不明原因反應遲鈍，情緒常常低落，不愛說話，呈現疑似罹患憂鬱症，但是並未接受任何治療。

邱女半年前開始出現左側肢體無力，更因已躺臥在床上數天無法動彈，當時以為腦中風，後被送來麻豆新樓醫院急診，神經外科醫師張昂傑檢查發現，其右腦前額葉竟有約8公分大小巨大腦腫瘤。

經家屬同意，張昂傑迅速安排開顱取出腫瘤手術。病理為良性腦膜瘤，邱女術後良好，經過半年復健治療，除偶有頭暈，情緒也恢復正常，已可以正常行走，返回自立生活。

張昂傑說，腦膜瘤容易發生在30至50歲成人族群，以女性居多，男女比例約1:2。9成以上腦膜瘤為良性腫瘤，生長速度緩慢，也正因為如此，病人本身在早期較不易察覺，當出現症狀時，腫瘤通常已很大；一般大於3公分腫瘤，或造成腦神經的壓迫造成症狀時，建議手術移除，而小於3公分可選擇放射手術，如加馬刀、電腦刀等方式處理。

他說明，邱小姐腦腫瘤位置剛好在前額葉，而額葉負責認知功能和動作控制，才會有類似憂鬱症與腦中風症狀出現，加上腫瘤非常巨大，已把整個右腦擠壓到一邊，腦部正常組織和血管結構改變，對於開刀難度及風險相對提高許多，幸經6個小時的手術，已成功摘除腫瘤，病人術後追蹤也沒有復發情形。建議當事人如果發現類似憂鬱症或中風，應速接受檢查，才不至於延誤病情。