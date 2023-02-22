振興觀光！來台團客最高補2萬、國內房務薪資每人補5千

因應國境開放，交通部訂定今年來台旅客600萬人次目標，「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」預算明天將送立法院，其中包括「加速擴大吸引國際觀光客方案」。交通部王國材今表示，方案內容為來台自由行旅客獲5千元消費金；旅行社送客每團獲1萬元至2萬元；旅宿業若提供房務、清潔新進人員一定薪資，給予僱主每人每月5千元獎助金。

行政院通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，共2項納入促進觀光方案，王國材先前表示，在「公共運輸補貼」的通勤月票約有3年200億元、觀光運輸有25億元；「加速擴大吸引觀光客來台方案」則有60億元，其中也包含用於補貼觀光業房務薪資。

王國材今指出，今年以促進國際旅客自由行來台、加速團客來台及穩定旅宿服務量能等三大策略加速觀光產業復甦。其中，在促進旅客來台部分，祭出自由行旅客有機會獲得5000元消費金；旅行社送客來台每團可獲獎助1萬元至2萬元。另為穩定旅宿服務量能，若僱主增僱給房務、清潔新進人員一定水準薪資，將給予僱主每人每月5000元獎助金。