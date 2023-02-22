缺蛋調蛋再衝高價 平價蛋恐暑假前回不來

全台再爆蛋荒，蛋商「調蛋」從每箱850元喊到最高1200元，比去年蛋價高點時上漲100元，反映在零售蛋價高達每台斤62元至65元；產地蛋農擔心已有不少上游的中雞場發生禽流感，對未來蛋雞供給量雪上加霜，短期內平價蛋恐怕回不來。

禽流感肆虐蛋雞容易病死，加上春節前後雞農淘汰部分老蛋雞，全台雞蛋產量又開始下降，很多連鎖超市的蛋架上已唱空城計；不願透露姓名的蛋商指出，全台雞蛋需求量從農曆春節的每天12萬箱到13萬箱（每箱20台斤），目前每天缺1萬箱以上，春節休市期間囤積的雞蛋快賣完，下周缺蛋恐更嚴重。

彰化縣林姓蛋農表示，很多農民苦撐到最後一刻，再撐就血本無歸，無奈之餘通報撲殺以領取償補費減少損失，禽流感、普通雞感冒的雞隻比政府撲殺數量多五成以上，所以檯面上的蛋雞實際死亡數量只是冰山一角。

小雞飼養約75天長大為中雞，中雞飼養3至3.5個月開始產卵，洪姓蛋農最近訂購中雞，中雞農告訴他「禽流感在中雞場已經傳開來，可能無法如數供應。」王姓蛋農擔心影響蛋雞產業鏈，中雞農悲觀預測可能今年狀況都不太好。

王姓蛋農說，蛋農聊天時講到最近疫情「飼到會驚」，蛋雞染疫撲殺只是冰山一角，如果現在控制疫情，小雞場和中雞場都穩定，最樂觀雞蛋產量在暑假逐漸恢復正常，但病毒有越來越強的趨勢，蛋農過一關是一關，都不敢太樂觀。

目前飼料每公斤均價約16元，產地蛋價每台斤42.5元，飼養成本每台斤約37元。林姓蛋農說，政府道德勸說飼料廠商不漲價，「一分錢一分貨」，農民無法逐批檢驗飼料，蛋雞吃的品質不好、抵抗力不如從前、產蛋率達不到標準都牽動雞蛋供應量，政府放手讓飼料和蛋價回歸市場自由機制，蛋價反映合理利潤，蛋雞吃得好、農民有能力改善飼養環境和方式，都有助提升產蛋率。