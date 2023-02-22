旅日達人花台幣136元買「廉航1服務」 落地後享VVIP超爽待遇

各國邊境限制逐漸解封，越來越多人規劃出國旅行，機場的人潮也明顯增加，報到、出關、安檢、登機、領行李等過程都難免需要排隊。對此，日本旅遊達人「酒雄瘋日本」分享廉價航空的一項隱藏服務，只要加價台幣136元，落地後就可以第一個拿到行李。

「酒雄瘋日本」昨（21）日在臉書上發文，他透露這次使用樂桃航空推出的「優先行李」服務，落地時果然看到自己的行李是第一個出來，而且只要有買託運行李，就可以加購這項服務，從台灣出發的航班是每件行李加價170元台幣，從日本出發則是日幣600元（約台幣136元）。

從照片中可以看見，行李箱上貼著一張「Fast Bag」的粉紅色貼紙，「可能只有我買這個服務，沒看到其他行李箱有這個牌子就是，如果有趕時間的話，可以用看看！當然也可能你是天選者，不用買也優先吐出你的行李」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「賞櫻、賞楓的季節一定要買」、「VVIP」、「買過優先下機跟優先行李，一路搶頭香覺得爽」、「時間就是金錢，一點都沒錯，省時間還可以走路有風」、「我下次絕對買，省一小時超划算」、「這服務超讚，不用等到天荒地老」。

也有網友提到，「最後一刻報到的有高機率優先在轉盤上被吐出來，因為先報到的行李被堆堆堆堆在最下面最裡面」、「以前樂桃只要買第一排座位，行李就有先滾出來的權利」、「上週從日本回來坐第一排，行李也是第一名出來」、「以往經驗行李最晚掛上機，就會是最早下機的」。

根據樂桃航空官網資訊，「優先行李選項」是指旅客的託運行李可以在到達機場時被優先返還的加購服務，本服務按行李件數計費，如果旅客擁有一件以上的行李，所有行李皆須加購此服務，不可單件加購。除此之外，因為每個航班可以加購的數量有限，所以系統將顯示「剩餘X個」，旅客需要多加注意。