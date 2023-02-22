為缺藥潮設停損 石崇良：未來藥證小於3張藥品保證藥價

國內面臨缺藥危機，其一原因可能是受到藥品為原物量上漲，藥廠製藥不敷成本而不願生產。健保署長石崇良說，面對這次缺藥情形，須從藥品的必要性、市場供應的穩定性及藥價的合理性三方面著手，若是必要藥品，但藥證少於三張，顯示供藥不穩定，就再考慮藥藥價的合理性，給予合理藥價保障，確保藥品不會缺藥，如果藥證增加後，該藥品就可以取消保護機制。

石崇良說，往後會全面性檢討，選出必要藥品列入監督，及早反應可能缺藥的情形，以防缺藥時在尋求替代藥物會措手不及。至於藥價過低問題，因「藥費支付目標制」已上路10年，將全面檢討，一併針對「藥價砍到見骨」問題做出停損。

石崇良表示，對於藥價問題於民眾使用端會持續檢討用藥問題，避免藥物浪費，供應端會檢討藥價的合理性，如藥物專利期已過，就必須調降藥價，而調降舊有藥物藥價後，才有空間納入新藥。

至於，調降藥價後，醫院恐出現一波換藥潮，影響民眾用藥權益。石崇良說，各項藥物如果具有相同效果，就會被收納在同一類藥物，此次調降藥價，為針對同一類藥物全面性調降，對醫院出現換藥潮來說，影響不大。