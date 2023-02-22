快訊

整理包／全民普發6000元三讀通過！最快4月落袋 這管道讓錢秒入手

獨／駭客聲稱竊取90萬用戶個資、內部資料 微風集團回應了

45歲兒攀能高越嶺身亡「回歸山林」 前立委林豐喜悲痛回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保6000多項藥品降價最快明公告 健保署三措施防缺藥

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保署長石崇良說，此次藥價調整，藥廠如果覺得藥價不敷成本，可以提出重新議價申請，預計本周五邀集醫界進行溝通，確保民眾用藥不會出現斷層。記者沈能元／攝影
健保署長石崇良說，此次藥價調整，藥廠如果覺得藥價不敷成本，可以提出重新議價申請，預計本周五邀集醫界進行溝通，確保民眾用藥不會出現斷層。記者沈能元／攝影

近日國內爆發抗生素、軟便劑等藥品缺藥潮，昨傳出健保署將大砍今年健保藥價150億元，外界擔憂大砍藥價後，缺藥情形雪上加霜。健保署長石崇良今表示，今年度藥價為110及111年合併調整，調降金額達81.8億元，非外界所傳的150億元，預估調降藥價品項約6000多項，最快明日(2/23)公告藥價調整結果，4月1日生效。

石崇良說，藥價調整是健保署每年例行工作，依健保總額中的「藥費支付目標制」計算，如果超過目標制的藥費，將反映於隔年調降藥價，為民眾荷包把關，但受疫情影響，這次調降藥價是將110年、111年藥價合併檢討，弭平時間落差。這次藥價調整作業，同時考量疫情、俄烏戰爭、原物料上漲等多重影響，首次新增三個原則，避免影響藥廠供藥意願。

一、若藥價已低於基本價（地板價）的藥品不調整。地板價為依藥品為水劑、錠劑、膠囊等不同劑型訂出地板價。

二、調整後的藥價，如果低於地板價者，最多調降至地板價，藥費不會再降低。

三、與食藥署統整後，目前反映缺藥問題的88項藥品，不會調降藥價，而維持原價。

另外，近期如軟便劑等部分指示用藥也出現缺藥危機，這次健保收載的指示藥品，也比照處方用藥，適用此三項原則，給予藥價保護。

石崇良說，藥價調整是依藥價調查及核價進行調查，藥廠如果覺得藥價不敷成本，可以提出重新議價申請，預計本周五邀集醫界進行溝通，確保民眾用藥不會出現斷層。

健保 石崇良

延伸閱讀

健保藥費大砍150億 薛瑞元：藥品不至於退出市場

健保藥價擬大砍 缺藥危機恐擴散

健保今年藥價大砍150億元？ 健保署長石崇良最新回應

獨／缺藥潮恐更難解 專家曝：健保預計大砍150億健保藥預算

相關新聞

好市多富邦新卡給這額度「超意外」 網質疑：標準在哪？

許多好市多會員最近都陸續收到新發的「富邦Costco聯名卡」，但先前有好市多會員反映銀行給的信用卡額度僅有5000元，因此引發不少質疑。日前有位網友發文表示，自己同時收到兩張新發的信用卡，其中一張是富邦好市多新卡，原以為也只會有5000元額度，結果卻令他大感意外！不解「標準在哪？」

獨／上6小時班可領12小時薪 馬偕急診主治醫爆長年切班陋習

台北馬偕醫院急診向來病人眾多，但本報去年起陸續接獲投訴，指該院急診主治醫師長年有「切班」陋習。不論急診內科或急診外科、白...

影／ 史上最長缺蛋危機 陳建仁：預估3月初緩解

國內蛋荒再起，農委會主委陳吉仲昨對消費者表達歉意，但面對這波史上最長的缺蛋危機，陳吉仲顯然難辭其咎。行政院院長陳建仁今受...

選擇出國旅客比入境旅客多！228連假國旅訂房率不到5成

228連假將至，交通部觀光局統計，今年連假前3天各縣市訂房率47.83%，較去年47.01%增幅不大，其中以台南市68....

鼓勵住宿機構加強防疫 衛福部推獎勵「1年最高可獲76萬」

新冠疫情凸顯防範感染重要性，尤其罹患多重疾病、失能、長期臥床等高風險族群，若確診傳染病、引發群聚，將具有嚴重生命危險。為...

疫後特別條例預算 陳揆：照顧弱勢 補助國保自付額5成

立法院院會昨三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，明定3800億元特別預算使用面向。行政院長陳建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦