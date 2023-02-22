健保6000多項藥品降價最快明公告 健保署三措施防缺藥

近日國內爆發抗生素、軟便劑等藥品缺藥潮，昨傳出健保署將大砍今年健保藥價150億元，外界擔憂大砍藥價後，缺藥情形雪上加霜。健保署長石崇良今表示，今年度藥價為110及111年合併調整，調降金額達81.8億元，非外界所傳的150億元，預估調降藥價品項約6000多項，最快明日(2/23)公告藥價調整結果，4月1日生效。

石崇良說，藥價調整是健保署每年例行工作，依健保總額中的「藥費支付目標制」計算，如果超過目標制的藥費，將反映於隔年調降藥價，為民眾荷包把關，但受疫情影響，這次調降藥價是將110年、111年藥價合併檢討，弭平時間落差。這次藥價調整作業，同時考量疫情、俄烏戰爭、原物料上漲等多重影響，首次新增三個原則，避免影響藥廠供藥意願。

一、若藥價已低於基本價（地板價）的藥品不調整。地板價為依藥品為水劑、錠劑、膠囊等不同劑型訂出地板價。

二、調整後的藥價，如果低於地板價者，最多調降至地板價，藥費不會再降低。

三、與食藥署統整後，目前反映缺藥問題的88項藥品，不會調降藥價，而維持原價。

另外，近期如軟便劑等部分指示用藥也出現缺藥危機，這次健保收載的指示藥品，也比照處方用藥，適用此三項原則，給予藥價保護。

石崇良說，藥價調整是依藥價調查及核價進行調查，藥廠如果覺得藥價不敷成本，可以提出重新議價申請，預計本周五邀集醫界進行溝通，確保民眾用藥不會出現斷層。