選擇出國旅客比入境旅客多！228連假國旅訂房率不到5成

228連假將至，交通部觀光局統計，今年連假前3天各縣市訂房率47.83%，較去年47.01%增幅不大，其中以台南市68.07%最高，另有苗栗縣61.80%、南投縣60.90%超過6成。業者認為，旅宿業缺工導致旅館量能不足，即便有客人也無法開出足夠房間，加上連假密集、民眾偏好出國等因素，訂房狀況自然難以衝高。

根據觀光局統計，近3年228連假訂房率依序為2021年38.62%、2022年47.01%、今年47.01%，較疫情期間未明顯增加。以假期前2日熱門日期來看，僅台中市、台南市、高雄市、苗栗縣、南投縣、花蓮縣及嘉義市達6成。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元表示，即便疫後有旅客出遊，但旅宿業缺工問題嚴重，不少大型旅館僅能開出5至7成房間賣，整體訂房狀況自然不會明顯上漲。此外，228長達4天連假，選擇出國旅客比入境旅客多，同樣會影響國內訂房率。

他也說，國內旅宿業除了農曆春節外，都還未恢復至疫情前價格，例假日及連假約為定價6成，平日則為5成，主要是因為疫情期間業者推出促銷價，疫後隨著基本工資、物價等成本上漲逐漸恢復原價，卻被外界認為上漲，業者也很無奈。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理常務監事李素珍則說，國內疫後旅宿市場環境與疫情前大不同，加上近年露營地、民宿遍地開花，很難用單一統計數據代表全台旅宿業訂房狀況。但她表示，疫後因缺工導致業者量能不足，即便有客人也無法開出足夠房間，確實導致整體訂房率無法衝高。

另外，她也說，今年上半年連續假期密集，春節後接續有228連假，緊接又是清明假期，導致整體觀光業無法在單一假期間有很好的表現。