快訊

整理包／全民普發6000元三讀通過！最快4月落袋 這管道讓錢秒入手

獨／駭客聲稱竊取90萬用戶個資、內部資料 微風集團回應了

45歲兒攀能高越嶺身亡「回歸山林」 前立委林豐喜悲痛回應

選擇出國旅客比入境旅客多！228連假國旅訂房率不到5成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年228連假前3天各縣市訂房率47.83%，較去年47.01%增幅不大。本報資料照
今年228連假前3天各縣市訂房率47.83%，較去年47.01%增幅不大。本報資料照

228連假將至，交通部觀光局統計，今年連假前3天各縣市訂房率47.83%，較去年47.01%增幅不大，其中以台南市68.07%最高，另有苗栗縣61.80%、南投縣60.90%超過6成。業者認為，旅宿業缺工導致旅館量能不足，即便有客人也無法開出足夠房間，加上連假密集、民眾偏好出國等因素，訂房狀況自然難以衝高。

根據觀光局統計，近3年228連假訂房率依序為2021年38.62%、2022年47.01%、今年47.01%，較疫情期間未明顯增加。以假期前2日熱門日期來看，僅台中市、台南市、高雄市、苗栗縣、南投縣、花蓮縣及嘉義市達6成。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元表示，即便疫後有旅客出遊，但旅宿業缺工問題嚴重，不少大型旅館僅能開出5至7成房間賣，整體訂房狀況自然不會明顯上漲。此外，228長達4天連假，選擇出國旅客比入境旅客多，同樣會影響國內訂房率。

他也說，國內旅宿業除了農曆春節外，都還未恢復至疫情前價格，例假日及連假約為定價6成，平日則為5成，主要是因為疫情期間業者推出促銷價，疫後隨著基本工資、物價等成本上漲逐漸恢復原價，卻被外界認為上漲，業者也很無奈。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理常務監事李素珍則說，國內疫後旅宿市場環境與疫情前大不同，加上近年露營地、民宿遍地開花，很難用單一統計數據代表全台旅宿業訂房狀況。但她表示，疫後因缺工導致業者量能不足，即便有客人也無法開出足夠房間，確實導致整體訂房率無法衝高。

另外，她也說，今年上半年連續假期密集，春節後接續有228連假，緊接又是清明假期，導致整體觀光業無法在單一假期間有很好的表現。

連假 訂房 疫情

延伸閱讀

228連假開喝！萊爾富限時4天「現煮咖啡」加10元多1件

228連假限定！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋」第2支10元　「聰明消費學」百樣商品第2件8元

國光武陵賞櫻專車熱賣 228連假還有零星座位

228連假 中市「這一天」停止垃圾收運、28日改定時定點

相關新聞

好市多富邦新卡給這額度「超意外」 網質疑：標準在哪？

許多好市多會員最近都陸續收到新發的「富邦Costco聯名卡」，但先前有好市多會員反映銀行給的信用卡額度僅有5000元，因此引發不少質疑。日前有位網友發文表示，自己同時收到兩張新發的信用卡，其中一張是富邦好市多新卡，原以為也只會有5000元額度，結果卻令他大感意外！不解「標準在哪？」

獨／上6小時班可領12小時薪 馬偕急診主治醫爆長年切班陋習

台北馬偕醫院急診向來病人眾多，但本報去年起陸續接獲投訴，指該院急診主治醫師長年有「切班」陋習。不論急診內科或急診外科、白...

影／ 史上最長缺蛋危機 陳建仁：預估3月初緩解

國內蛋荒再起，農委會主委陳吉仲昨對消費者表達歉意，但面對這波史上最長的缺蛋危機，陳吉仲顯然難辭其咎。行政院院長陳建仁今受...

選擇出國旅客比入境旅客多！228連假國旅訂房率不到5成

228連假將至，交通部觀光局統計，今年連假前3天各縣市訂房率47.83%，較去年47.01%增幅不大，其中以台南市68....

鼓勵住宿機構加強防疫 衛福部推獎勵「1年最高可獲76萬」

新冠疫情凸顯防範感染重要性，尤其罹患多重疾病、失能、長期臥床等高風險族群，若確診傳染病、引發群聚，將具有嚴重生命危險。為...

疫後特別條例預算 陳揆：照顧弱勢 補助國保自付額5成

立法院院會昨三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，明定3800億元特別預算使用面向。行政院長陳建...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦