鼓勵住宿機構加強防疫 衛福部推獎勵「1年最高可獲76萬」

新冠疫情凸顯防範感染重要性，尤其罹患多重疾病、失能、長期臥床等高風險族群，若確診傳染病、引發群聚，將具有嚴重生命危險。為鼓勵住宿式機構強化感染管制，衛福部長期照顧司今公布「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」，若達成指標，1年最高可獲得76萬元獎勵金。

長照司推動「住宿式機構強化感染管制獎勵計畫」，盼提升機構工作人員感染管制知能、落實感管措施，以降低發生群聚感染風險，健全機構服務品質及保障住民健康。

獎勵計劃自112至115年為期4年，今年獎勵申請時間至112年12月31日止，包括老人福利機構、一般護理之家及精神護理之家、身心障礙住宿式機構、住宿式長照機構等，可向縣市政府申請。

獎勵計畫須執行指標，包含：配合主管機關填報系統資料、感染管制專責（任）人力設置及執行情形、工作人員感染管制教育訓練為必選指標3項必要指標，另訂有3項加成獎勵指標，以鼓勵及強化機構落實感染管制作業。

長照司簡任技正余依靜表示，居住24小時住宿機構的住民，大多是罹患多重疾病、失能、長期臥床等，基於新冠病毒經驗，24小時住宿機構在感染管制部分，希望持續做加強，因此推出獎勵計劃，依照機構床數規模、達成指標情形，1年至少核予18至76萬元獎勵金。

如何獲得最高76萬元獎勵金？余依靜指出，須先完成3項必要指標，包括機構內設置感控專任人力，提供感控服務；工作人員接受感控教育訓練；機構系統性管理感染管控，降低群聚風險。機構希望求精進可再進階完成3項優良指標，包括與醫院合作感控服務等，6項指標皆達標可獲76萬元獎勵金。

余依靜表示，目前全台24小時住宿式機構超過1800多家，此獎勵計畫並無設定經費上限，因此鼓勵機構踴躍申請，期待機構都能落實訂定感染管制指標、完善住宿式機構應變整備作戰計畫及進行相關演練，健全機構服務品質，保障住民健康。