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台商返鄉狂腹瀉以為腸胃炎 就醫才知已腎衰竭

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷。圖／南投醫院提供
衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷。圖／南投醫院提供

南投一名莊姓糖尿病友在中國經商多年，近期返台因食慾差、腹瀉多日就醫，經診才發現，他因腹瀉或嘔吐等腸胃問題致脫水，更引發腎衰竭，需接受洗腎治療。醫師提醒，高血壓、糖尿病等高風險族群應留意自身健康，有異常就盡速就醫。

南投醫院指出，60歲莊男有糖尿病史，最近返台與家人團聚，但回國後食慾差，且腹瀉多日，懷疑自己吃壞肚子罹患腸胃炎，就醫才知道疑因腸胃問題，合併腎功能嚴重受損，達到尿毒症狀，需接受洗腎治療，他知道後晴天霹靂，難以置信。

南投醫院腎臟科醫師葉哲廷表示，血液檢查血紅素正常值為13-18g/dl，但莊男就醫時僅5.2已嚴重貧血；血肌酸酐17.7、血尿素氮182均遠超出正常值（前者0.7-1.2mg/dl、後者8-20 mg/dl），腎絲球過濾率小於15ml/min（正常值為大於60）。

根據上述指數指出，患者的腎功能已嚴重受損，應代謝的廢物難以透過尿液排出，再加上腹瀉或嘔吐引起脫水的症狀，進一步引起急性腎損傷。急性腎損傷往往病情嚴重，恐併發代謝酸中毒、肺水腫、高血鉀等症狀，而危及生命。

葉哲廷表示，急性腎損傷又有慢性腎臟病的患者，在急性期的情況，可能會遇到短期無法脫離透析治療，不論身體上與心理上皆承受很大的壓力，但臨床上仍有患者在3個月或1年後，腎功能恢復而停止洗腎治療，因此仍需按時洗腎治療。

南投醫院也提醒，高血壓、糖尿病等心血管慢性疾病都是腎臟病的危險因子，高風險族群需更加留意自身健康狀況，並透過定期健康檢查防治慢性腎臟病；若檢查結果出有異狀，應尋求醫療到腎臟科門診治療與追蹤，以減緩腎功能惡化速度。

衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷為洗腎患者進行透析治療，非文中病人。圖／南投醫院提供
衛福部南投醫院腎臟科醫師葉哲廷為洗腎患者進行透析治療，非文中病人。圖／南投醫院提供

洗腎 腎功能 糖尿病

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