泡泡龍體無完膚有解 成大研發以植髮改善傷口效果佳

被稱為「泡泡龍」的罕見皮膚水泡遺傳病患者，出生以來全身皮膚就容易形成水泡與傷口，可以用「體無完膚」形容，生活相當不易，成大皮膚部醫師王德華與特聘專家醫師李玉雲，利用治療雄性禿的植髮手術，將泡泡龍患者的頭髮、移植在自己的傷口中，成功減少約85%的傷口，這項獨創性的研發，成果刊登在國際期刊Journal of Tissue Viability上，受到矚目。

成大醫院今天公開這項研究成果，兩位醫師並與患者一同出席記者會，女患者形容自己從出生起就因為疾病受到困擾，一度難過，身上的皮膚一碰就起泡、潰爛，很多事情都無法做，每天還要花好幾個小時幫傷口換藥，忍受劇烈的疼痛，還好經過這項治療，傷口減少許多。

王德華表示，會有這項新療法的構想，主要是與李玉雲教授，共同觀察到泡泡龍患者雖然全身皮膚一碰就破，但頭髮卻能順利生長，頭髮下的頭皮，也沒有破損的問題，認為可能是頭髮中的幹細胞對傷口癒合有幫助，在成大國際傷口研究中心及泡泡龍醫療團隊合作下，成功使用泡泡龍病人自己的頭髮，讓傷口癒合。

「泡泡龍」是一種嚴重的罕見皮膚水泡遺傳病，因為皮膚中缺乏第7型膠原纖維，只要輕輕摩擦，便會形成水泡及傷口，病人從出生後，每天便要花上好幾個小時在疼痛的換藥上，更可怕的是慢性傷口會導致鱗狀細胞癌形成，而且惡性度高，容易轉移。

王德華指出，泡泡龍傷口的植髮療法，是從病人頭皮上取出單根頭髮，植入病人的慢性傷口，每次一根根地植入60到200根，平均9個月手術1次，經過6年的手術，總共植入360根，而術後傷口減少85%，每天換藥的時間從4小時降到少於1小時。