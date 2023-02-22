快訊

較上周降17.2%！本土+16,145例 降幅維持下周一有機會跌破萬例

普亭的跳針恐嚇？暫停「美俄核武控制協議」是虛張聲勢嗎

燈會兔年後再拋棄式巡迴？品牌、複製感、難累積成硬傷

泡泡龍體無完膚有解 成大研發以植髮改善傷口效果佳

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大皮膚部醫師王德華研發移用植髮改善泡泡龍患者傷口的新技術。圖／成大提供
成大皮膚部醫師王德華研發移用植髮改善泡泡龍患者傷口的新技術。圖／成大提供

被稱為「泡泡龍」的罕見皮膚水泡遺傳病患者，出生以來全身皮膚就容易形成水泡與傷口，可以用「體無完膚」形容，生活相當不易，成大皮膚部醫師王德華與特聘專家醫師李玉雲，利用治療雄性禿的植髮手術，將泡泡龍患者的頭髮、移植在自己的傷口中，成功減少約85%的傷口，這項獨創性的研發，成果刊登在國際期刊Journal of Tissue Viability上，受到矚目。

成大醫院今天公開這項研究成果，兩位醫師並與患者一同出席記者會，女患者形容自己從出生起就因為疾病受到困擾，一度難過，身上的皮膚一碰就起泡、潰爛，很多事情都無法做，每天還要花好幾個小時幫傷口換藥，忍受劇烈的疼痛，還好經過這項治療，傷口減少許多。

王德華表示，會有這項新療法的構想，主要是與李玉雲教授，共同觀察到泡泡龍患者雖然全身皮膚一碰就破，但頭髮卻能順利生長，頭髮下的頭皮，也沒有破損的問題，認為可能是頭髮中的幹細胞對傷口癒合有幫助，在成大國際傷口研究中心及泡泡龍醫療團隊合作下，成功使用泡泡龍病人自己的頭髮，讓傷口癒合。

「泡泡龍」是一種嚴重的罕見皮膚水泡遺傳病，因為皮膚中缺乏第7型膠原纖維，只要輕輕摩擦，便會形成水泡及傷口，病人從出生後，每天便要花上好幾個小時在疼痛的換藥上，更可怕的是慢性傷口會導致鱗狀細胞癌形成，而且惡性度高，容易轉移。

王德華指出，泡泡龍傷口的植髮療法，是從病人頭皮上取出單根頭髮，植入病人的慢性傷口，每次一根根地植入60到200根，平均9個月手術1次，經過6年的手術，總共植入360根，而術後傷口減少85%，每天換藥的時間從4小時降到少於1小時。

他表示，泡泡龍不易根治，目前主要以支持療法避免傷口感染及一些臨床試驗療法，2017年義大利學者曾經報告基因治療成功個案，但長期安全性未知，而且要花費上百萬美元。成大醫院皮膚部的植髮治療傷口優點，是利用臨床上治療禿頭的植髮手術，不需經過實驗室的體外處置，簡單且安全性高，期待未來經由成大醫院團隊這項手術方法，嘉惠更多泡泡龍病人。

成大皮膚部醫師王德華（右）與特聘專家醫師李玉雲（左）研發移用植髮改善泡泡龍患者傷口的新技術，圖中為病友李女士。圖／成大提供
成大皮膚部醫師王德華（右）與特聘專家醫師李玉雲（左）研發移用植髮改善泡泡龍患者傷口的新技術，圖中為病友李女士。圖／成大提供

成大醫院 頭髮 患者

延伸閱讀

這大學起薪首次擠進薪資榜首群 工程、商管學群起薪多8,000元

一口氣考上五間頂大研究所 大葉生醫系學生公開考試秘訣

《遠見》2023企業最愛大學生調查：成大締造九連霸 台科奪亞軍

成大單車節3/4、3/5登場 幫你找出升學方向

相關新聞

獨／上6小時班可領12小時薪 馬偕急診主治醫爆長年切班陋習

台北馬偕醫院急診向來病人眾多，但本報去年起陸續接獲投訴，指該院急診主治醫師長年有「切班」陋習。不論急診內科或急診外科、白...

影／ 史上最長缺蛋危機 陳建仁：預估3月初緩解

國內蛋荒再起，農委會主委陳吉仲昨對消費者表達歉意，但面對這波史上最長的缺蛋危機，陳吉仲顯然難辭其咎。行政院院長陳建仁今受...

疫後特別條例預算 陳揆：照顧弱勢 補助國保自付額5成

立法院院會昨三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，明定3800億元特別預算使用面向。行政院長陳建...

王鴻薇、醫團疑「波波牙醫」法再現 衛福部不派人說明

立法院曾因通過附帶決議，被質疑要放寬波蘭、西班牙學醫的「波波牙醫」歸台執業，而衛福部後來不執行該決議。近期衛福部提出「國...

玉山回應山友質疑 排雲山莊煮水區加裝防風雨簾幕

山友質疑「玉山排雲山莊室內禁炊煮，等於變相強迫山友訂餐」！玉山國家公園回應指出，為維護排雲山莊住宿安全及國家公園內的自然...

台商返鄉狂腹瀉以為腸胃炎 就醫才知已腎衰竭

南投一名莊姓糖尿病友在中國經商多年，近期返台因食慾差、腹瀉多日就醫，經診才發現，他因腹瀉或嘔吐等腸胃問題致脫水，更引發腎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦