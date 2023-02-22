好市多富邦新卡給這額度「超意外」 網質疑：標準在哪？

許多好市多會員最近都陸續收到新發的「富邦Costco聯名卡」，但先前有好市多會員反映銀行給的信用卡額度僅有5000元，因此引發不少質疑。日前有位網友發文表示，自己同時收到兩張新發的信用卡，其中一張是富邦好市多新卡，原以為也只會有5000元額度，結果卻令他大感意外！不解「標準在哪？」

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，近日同時收到兩張新發的信用卡，一張是國泰好市多到期更換的CUBE卡，一張是富邦新發的Costco聯名卡，原以為自己也是只有5000元額度，很意外兩張額度各有20及22萬元這麼多。原PO表示，平常自己只有加油時比較常用到它，一年平均去賣場應不超過五次，消費金額也有限，不解為何銀行會給他高於一般的額度，想問信用卡公司的標準在哪？

文章曝光後，引來網友熱議，紛紛表示「剛剛查了一下，還好沒被羞辱」、「我都還沒收到國泰世華的新卡」、「我的怎麼只有5000」、「你看看，我就說我是平民吧」、「我都沒有收到兩間銀行的發卡，我被遺忘了嗎？」、「忌妒有卡能刷」，但也有網友表示「很困擾，強迫繼續使用」、「我已經停卡，退坑了」。

原PO表示「信用卡公司自己就寄來了，根本沒問要不要續用」，有位網友質疑「聽說就算是不開卡，也要打電話去辦理停卡，不然還是要收年費，不知道是真是假」，好心網友回應「是真的，我已經辦理停卡，把卡剪掉了」。

此時也有網友抱怨「可能準備要離開好市多的懷抱了」，因為不滿「在好市多要辦富邦卡竟然要提出財力證明」。

此外，也有網友跟著分享聯名卡的額度，PO出自己的富邦Costco聯名卡額度高達45萬元，並表示「我也很懷疑，幹嘛給我這麼高額度」，有不少網友羨慕回應「一卡抵兩張」、「額度好高」、「大戶」。