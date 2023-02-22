影／航攝新利器 林務局國家新型航遙測飛機今亮相
農委會林務局農航所是目前全台唯一具備自主航空照相能力與高效能圖資倉儲的專責單位，新引進兩架國家航遙測飛機，於今天正式對媒體亮相。
該機型為King Air 360ER，搭配最新型全數位航電系統、自動壓艙系統，飛航高度可達3萬5千英尺，可輕易拍攝玉山空景，滿油狀態可航行2600海浬，涵蓋至東沙群島等地。機腹則是開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、高光譜掃描儀、光達掃瞄儀等，使用Leica DMC III高解析度航攝數位相機，每張高達3.73億象元，計畫將進行地面解析度15公分的國土航拍作業，每架約3.3億元。
農航所為了執行航空攝影任務，這次藉由「國家航遙測飛機更新計畫」的推動，將原先現役機齡高達40餘年民國68年出廠的King Air 200替換，使用兩架King Air 360ER，新機King Air 360ER為美國德事隆集團出產，為雙渦輪定翼飛機，機長14.2公尺、機身高4.4公尺，最大座位數15座。兩架新機號碼分別註冊為B-36001及B-36002，「360」象徵全方位，代表飛安、地安、人安均面面俱到，機身外觀線條主色為青松石色，象徵森林的綠色，融入晴空萬里的藍色，意喻飛機翱翔在空中，努力不懈紀錄的概念，機尾則有農航所新設計的所徽。
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