影／航攝新利器 林務局國家新型航遙測飛機今亮相

農委會林務局農航所是目前全台唯一具備自主航空照相能力與高效能圖資倉儲的專責單位，新引進兩架國家航遙測飛機，於今天正式對媒體亮相。

該機型為King Air 360ER，搭配最新型全數位航電系統、自動壓艙系統，飛航高度可達3萬5千英尺，可輕易拍攝玉山空景，滿油狀態可航行2600海浬，涵蓋至東沙群島等地。機腹則是開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、高光譜掃描儀、光達掃瞄儀等，使用Leica DMC III高解析度航攝數位相機，每張高達3.73億象元，計畫將進行地面解析度15公分的國土航拍作業，每架約3.3億元。