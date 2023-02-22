快訊

較上周降17.2%！本土+16,145例 降幅維持下周一有機會跌破萬例

普亭的跳針恐嚇？暫停「美俄核武控制協議」是虛張聲勢嗎

燈會兔年後再拋棄式巡迴？品牌、複製感、難累積成硬傷

影／航攝新利器 林務局國家新型航遙測飛機今亮相

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
農委會林務局農航所是目前全台唯一具備自主航空照相能力與高效能圖資倉儲的專責單位，新引進兩架國家航遙測飛機，於今天正式對媒體亮相，該機型為King Air 360ER，圖為機內空間。記者季相儒／攝影
農委會林務局農航所是目前全台唯一具備自主航空照相能力與高效能圖資倉儲的專責單位，新引進兩架國家航遙測飛機，於今天正式對媒體亮相，該機型為King Air 360ER，圖為機內空間。記者季相儒／攝影

農委會林務局農航所是目前全台唯一具備自主航空照相能力與高效能圖資倉儲的專責單位，新引進兩架國家航遙測飛機，於今天正式對媒體亮相。

該機型為King Air 360ER，搭配最新型全數位航電系統、自動壓艙系統，飛航高度可達3萬5千英尺，可輕易拍攝玉山空景，滿油狀態可航行2600海浬，涵蓋至東沙群島等地。機腹則是開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、高光譜掃描儀、光達掃瞄儀等，使用Leica DMC III高解析度航攝數位相機，每張高達3.73億象元，計畫將進行地面解析度15公分的國土航拍作業，每架約3.3億元。

農航所為了執行航空攝影任務，這次藉由「國家航遙測飛機更新計畫」的推動，將原先現役機齡高達40餘年民國68年出廠的King Air 200替換，使用兩架King Air 360ER，新機King Air 360ER為美國德事隆集團出產，為雙渦輪定翼飛機，機長14.2公尺、機身高4.4公尺，最大座位數15座。兩架新機號碼分別註冊為B-36001及B-36002，「360」象徵全方位，代表飛安、地安、人安均面面俱到，機身外觀線條主色為青松石色，象徵森林的綠色，融入晴空萬里的藍色，意喻飛機翱翔在空中，努力不懈紀錄的概念，機尾則有農航所新設計的所徽。

農航所長吳淑華談及當初採購飛機過程，一度哽咽表示，一開始上網招標的時候，接三連四的流標，一度都有點灰心喪志，所幸最後終於在109年3月採購案決標。記者季相儒／攝影
農航所長吳淑華談及當初採購飛機過程，一度哽咽表示，一開始上網招標的時候，接三連四的流標，一度都有點灰心喪志，所幸最後終於在109年3月採購案決標。記者季相儒／攝影
農委會林務局農航所的King Air 360ER機腹則是開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、高光譜掃描儀、光達掃瞄儀等，使用Leica DMC III高解析度航攝數位相機，每張高達3.73億象元，計畫將進行地面解析度15公分的國土航拍作業，每架約3.3億元。記者季相儒／攝影
農委會林務局農航所的King Air 360ER機腹則是開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、高光譜掃描儀、光達掃瞄儀等，使用Leica DMC III高解析度航攝數位相機，每張高達3.73億象元，計畫將進行地面解析度15公分的國土航拍作業，每架約3.3億元。記者季相儒／攝影
垂直尾翼上則有農航所新設計的所徽。記者季相儒／攝影
垂直尾翼上則有農航所新設計的所徽。記者季相儒／攝影
農委會林務局農航所是目前全台唯一具備自主航空照相能力與高效能圖資倉儲的專責單位，新引進兩架國家航遙測飛機，於今天正式對媒體亮相，該機型為King Air 360ER，搭配最新型全數位航電系統、自動壓艙系統，飛航高度可達3萬5千英尺，可輕易拍攝玉山空景，滿油狀態可航行2600海浬，涵蓋至東沙群島等地。記者季相儒／攝影
農委會林務局農航所是目前全台唯一具備自主航空照相能力與高效能圖資倉儲的專責單位，新引進兩架國家航遙測飛機，於今天正式對媒體亮相，該機型為King Air 360ER，搭配最新型全數位航電系統、自動壓艙系統，飛航高度可達3萬5千英尺，可輕易拍攝玉山空景，滿油狀態可航行2600海浬，涵蓋至東沙群島等地。記者季相儒／攝影
農委會林務局農航所是目前全台唯一具備自主航空照相能力與高效能圖資倉儲的專責單位，新引進兩架國家航遙測飛機，該機型為King Air 360ER，搭配最新型全數位航電系統、自動壓艙系統。記者季相儒／攝影
農委會林務局農航所是目前全台唯一具備自主航空照相能力與高效能圖資倉儲的專責單位，新引進兩架國家航遙測飛機，該機型為King Air 360ER，搭配最新型全數位航電系統、自動壓艙系統。記者季相儒／攝影
其中一架註冊為B-36001，「360」象徵全方位，代表飛安、地安、人安均面面俱到，機身外觀線條主色為青松石色，象徵森林的綠色，融入晴空萬里的藍色，意喻飛機翱翔在空中，努力不懈紀錄的概念，機尾則有農航所新設計的所徽。記者季相儒／攝影
其中一架註冊為B-36001，「360」象徵全方位，代表飛安、地安、人安均面面俱到，機身外觀線條主色為青松石色，象徵森林的綠色，融入晴空萬里的藍色，意喻飛機翱翔在空中，努力不懈紀錄的概念，機尾則有農航所新設計的所徽。記者季相儒／攝影
農委會林務局農航所的King Air 360ER機腹則是開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、高光譜掃描儀、光達掃瞄儀等，使用Leica DMC III高解析度航攝數位相機，每張高達3.73億象元，計畫將進行地面解析度15公分的國土航拍作業，每架約3.3億元。記者季相儒／攝影
農委會林務局農航所的King Air 360ER機腹則是開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、高光譜掃描儀、光達掃瞄儀等，使用Leica DMC III高解析度航攝數位相機，每張高達3.73億象元，計畫將進行地面解析度15公分的國土航拍作業，每架約3.3億元。記者季相儒／攝影
農委會林務局農航所今天舉辦新機發表記者會，農委會副主委杜文珍（左三）、林務局長林華慶（右三）、農航所長吳淑華（左二）出席。記者季相儒／攝影
農委會林務局農航所今天舉辦新機發表記者會，農委會副主委杜文珍（左三）、林務局長林華慶（右三）、農航所長吳淑華（左二）出席。記者季相儒／攝影

飛安 美國

延伸閱讀

副機師心臟病發死在駕駛艙... 機長降落才驚覺：以為在裝睡

拍得到玉山飛得到東沙群島 林務局新航遙測飛機今亮相

飛行員用飛機運毒受阻 幼子面前「把妻悶死」偽裝自己被銬

飛機遮光板全拉下深夜搭火車 拜登訪烏過程曝光

相關新聞

獨／上6小時班可領12小時薪 馬偕急診主治醫爆長年切班陋習

台北馬偕醫院急診向來病人眾多，但本報去年起陸續接獲投訴，指該院急診主治醫師長年有「切班」陋習。不論急診內科或急診外科、白...

影／ 史上最長缺蛋危機 陳建仁：預估3月初緩解

國內蛋荒再起，農委會主委陳吉仲昨對消費者表達歉意，但面對這波史上最長的缺蛋危機，陳吉仲顯然難辭其咎。行政院院長陳建仁今受...

疫後特別條例預算 陳揆：照顧弱勢 補助國保自付額5成

立法院院會昨三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，明定3800億元特別預算使用面向。行政院長陳建...

王鴻薇、醫團疑「波波牙醫」法再現 衛福部不派人說明

立法院曾因通過附帶決議，被質疑要放寬波蘭、西班牙學醫的「波波牙醫」歸台執業，而衛福部後來不執行該決議。近期衛福部提出「國...

玉山回應山友質疑 排雲山莊煮水區加裝防風雨簾幕

山友質疑「玉山排雲山莊室內禁炊煮，等於變相強迫山友訂餐」！玉山國家公園回應指出，為維護排雲山莊住宿安全及國家公園內的自然...

台商返鄉狂腹瀉以為腸胃炎 就醫才知已腎衰竭

南投一名莊姓糖尿病友在中國經商多年，近期返台因食慾差、腹瀉多日就醫，經診才發現，他因腹瀉或嘔吐等腸胃問題致脫水，更引發腎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦