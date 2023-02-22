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王鴻薇、醫團疑「波波牙醫」法再現 衛福部不派人說明

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
「波波牙醫」是否放寬爭議大，近期衛福部提出「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，國民黨立委王鴻薇（圖左三）與本土小牙醫聯盟今質疑，是否又要意圖開後門。記者程遠述／攝影
「波波牙醫」是否放寬爭議大，近期衛福部提出「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，國民黨立委王鴻薇（圖左三）與本土小牙醫聯盟今質疑，是否又要意圖開後門。記者程遠述／攝影

立法院曾因通過附帶決議，被質疑要放寬波蘭、西班牙學醫的「波波牙醫」歸台執業，而衛福部後來不執行該決議。近期衛福部提出「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，國民黨立委王鴻薇與本土小牙醫聯盟今質疑，是否又要意圖開後門。王鴻薇也批評，邀請衛福部的人來聽取陳情及說明，但對方卻沒來。

「波波牙醫」是否放寬爭議大，今草案引起台灣牙醫及學生抗議。王鴻薇指出，衛福部現提出新公布的草案，針對國外學歷實習名額，通篇未提及總量管制及人數上限限制，顯然新規則比舊規則更為寬鬆。

王鴻薇與本土小牙醫聯盟、陽交大牙醫系教授林元敏等人今在立法院舉行記者會共同要求，草案應規定每年固定開放實習名額，且應為牙醫生總人數十分之一。

王鴻薇質疑，立法院去年通過附帶決議時，是衛福部前部長陳時中任內，後來陳時中在代表民進黨選台北市長時說，「他是關後門的人」，難道現在是選完了就沒關係，又要偷偷修法嗎？

王鴻薇也指出，台灣牙醫數量早臨近飽和邊緣，2021年台灣每萬名牙醫人數約在6.9人，但合理值應該是4.9人左右，且國內牙醫科系也採總量管制，過去7年牙醫生人數都被控管在371人（不包含國防醫學院牙醫系），為何衛福部不履行當年承諾每年開放波波牙醫人數下降，卻還想暗渡陳倉，危及國內牙醫及牙醫系學生的生存權？

林元敏表示，除國外牙醫實習開放名額不得超過總數十分之一，也希望不得多過國內任何一所牙醫校系的學生數。林元敏強調，國外牙醫回台制度，理應是為歡迎一些名校、有牙醫師執照或能帶回先進技術的人才，而非是為了想繞過大學入學競爭的人，這些人中甚至有些在國外都沒牙醫師執照。

王鴻薇並指出，衛福部身為主管機關衛福部，對於牙醫師供需等要合理控管，國內長達七年沒增加名額，未來如何去說服大家「波波牙醫」要增加？另她有邀請衛福部代表來記者會，傾聽牙醫團體，但卻遭衛福部婉拒出席，過去她在台北市議會，局處都不會不來、不會傲慢不到場，她呼籲衛福部，應重視人民團體的具體訴求。

牙醫 衛福部 王鴻薇

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