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玉山回應山友質疑 排雲山莊煮水區加裝防風雨簾幕

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
排雲山莊床位是全國難抽的山屋，回應山友需求在煮水區周邊已設置防風雨簾幕。圖／玉管處提供
排雲山莊床位是全國難抽的山屋，回應山友需求在煮水區周邊已設置防風雨簾幕。圖／玉管處提供

山友質疑「玉山排雲山莊室內禁炊煮，等於變相強迫山友訂餐」！玉山國家公園回應指出，為維護排雲山莊住宿安全及國家公園內的自然生態環境，玉管處委外辦理統一供餐，用意是「減少廢棄物及廚餘全面運下山」，同時積極保護野生動物原始生態習性，同時也避免因分散炊煮而增加資源消耗及林火風險。

玉管處表示，玉山國家公園在1999年起，攀登玉山必須抽籤排雲住宿，當時還採人工抽籤，2004年才改成電腦抽籤，早期登玉山抽籤就以假日最多，當時2、3000人就算很多，之後登山民眾增加，抽籤人數漸漸突破4000人，而排雲床位僅有116床，入住上限為116人，是全國難抽的山屋床位；用餐委外工作已辦理十餘年，歷經4次公開招標，皆依相關法規公開評審得標廠商，並訂有契約執行，透過落實垃圾、廚餘揹下山減輕環境的負擔。

針對山友質疑，玉管處表示，國內每一座山莊的天然地理環境條件皆不同，排雲山莊腹地狹小，統一供餐為衡酌各方面考量後所推出之登山服務措施；考量到兼顧服務少數因特殊餐飲需求而無法訂餐的山友，在有限的空間，以及山莊廚房因統一供餐有食品衛生安全考量，且由於排雲山莊一樓交誼廳空間有限，供餐時段訂餐者尚須分兩梯次用餐（尖峰時間為17時至18時），其餘時段則開放所有山友使用。

玉管處並指出，在無法供山友隨意進出之條件下，將排雲山莊側邊樓梯下方規劃為煮水區，可提供山友簡易煮水以加熱在山下事先整備完成之食物；在接獲山友反映該地點於天候不佳時有強風、潑雨等問題後，玉管處也已於煮水區周邊設置塑膠透明簾幕，可依天候狀況選擇捲收或放下，並在不影響景觀及逃生門使用的前提下，能為使用煮水區的山友遮風擋雨。

排雲山莊床位是全國難抽的山屋，回應山友需求在煮水區周邊已設置防風雨簾幕。圖／玉管處提供
排雲山莊床位是全國難抽的山屋，回應山友需求在煮水區周邊已設置防風雨簾幕。圖／玉管處提供
排雲山莊床位是全國難抽的山屋，回應山友需求在煮水區周邊已設置防風雨簾幕。圖／玉管處提供
排雲山莊床位是全國難抽的山屋，回應山友需求在煮水區周邊已設置防風雨簾幕。圖／玉管處提供

玉山國家公園 山友 住宿

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