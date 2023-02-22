玉山回應山友質疑 排雲山莊煮水區加裝防風雨簾幕

山友質疑「玉山排雲山莊室內禁炊煮，等於變相強迫山友訂餐」！玉山國家公園回應指出，為維護排雲山莊住宿安全及國家公園內的自然生態環境，玉管處委外辦理統一供餐，用意是「減少廢棄物及廚餘全面運下山」，同時積極保護野生動物原始生態習性，同時也避免因分散炊煮而增加資源消耗及林火風險。

玉管處表示，玉山國家公園在1999年起，攀登玉山必須抽籤排雲住宿，當時還採人工抽籤，2004年才改成電腦抽籤，早期登玉山抽籤就以假日最多，當時2、3000人就算很多，之後登山民眾增加，抽籤人數漸漸突破4000人，而排雲床位僅有116床，入住上限為116人，是全國難抽的山屋床位；用餐委外工作已辦理十餘年，歷經4次公開招標，皆依相關法規公開評審得標廠商，並訂有契約執行，透過落實垃圾、廚餘揹下山減輕環境的負擔。

針對山友質疑，玉管處表示，國內每一座山莊的天然地理環境條件皆不同，排雲山莊腹地狹小，統一供餐為衡酌各方面考量後所推出之登山服務措施；考量到兼顧服務少數因特殊餐飲需求而無法訂餐的山友，在有限的空間，以及山莊廚房因統一供餐有食品衛生安全考量，且由於排雲山莊一樓交誼廳空間有限，供餐時段訂餐者尚須分兩梯次用餐（尖峰時間為17時至18時），其餘時段則開放所有山友使用。