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疫後特別條例預算 陳揆：照顧弱勢 補助國保自付額5成

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
行政院長陳建仁今出席勞動部喬遷典禮時表示疫後特別條例將編列預算補貼國保。記者曾原信／攝影
行政院長陳建仁今出席勞動部喬遷典禮時表示疫後特別條例將編列預算補貼國保。記者曾原信／攝影

立法院院會昨三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，明定3800億元特別預算使用面向。行政院長陳建仁今出席勞動部喬遷典禮時表示，除普發6000元現金，也將針對國民年金保戶補貼50%的自付額，照顧弱勢族群。

疫後特別條例昨在立法院三讀通過，民眾除關心6000元現金的發放時間外，有媒體報導指出當中將編列70億元補貼國民年金保戶，受惠人數約270萬人。陳建仁今受訪時證實，針對國保保戶的自付額部分，政府會幫忙給付50%，嘉惠所有國保保戶。

陳建仁說，疫後特別條例通過以後，除了每一個人發放6000元現金外，還要特別照顧弱勢的中小企業、農漁民，還有學貸族，以及中低薪的房貸族，還有通勤族。

他指出，政府會從各面向照顧比較弱勢的團體，所以國民年金保戶的這一些補貼，是一個最好照顧弱勢團體的部分，這樣做除可以減少負擔，也可以提高國保的投保率，大家對國保也會更有信心。

國民年金保費費率今年依法調整為10%，月投保金額也調整至1萬9761元，一般國保被保險人每月保費1186元，若政府補助5成，等於保戶只要繳費593元。

國保 國民年金 陳建仁

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