疫後特別條例預算 陳揆：照顧弱勢 補助國保自付額5成
立法院院會昨三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，明定3800億元特別預算使用面向。行政院長陳建仁今出席勞動部喬遷典禮時表示，除普發6000元現金，也將針對國民年金保戶補貼50%的自付額，照顧弱勢族群。
疫後特別條例昨在立法院三讀通過，民眾除關心6000元現金的發放時間外，有媒體報導指出當中將編列70億元補貼國民年金保戶，受惠人數約270萬人。陳建仁今受訪時證實，針對國保保戶的自付額部分，政府會幫忙給付50%，嘉惠所有國保保戶。
陳建仁說，疫後特別條例通過以後，除了每一個人發放6000元現金外，還要特別照顧弱勢的中小企業、農漁民，還有學貸族，以及中低薪的房貸族，還有通勤族。
他指出，政府會從各面向照顧比較弱勢的團體，所以國民年金保戶的這一些補貼，是一個最好照顧弱勢團體的部分，這樣做除可以減少負擔，也可以提高國保的投保率，大家對國保也會更有信心。
國民年金保費費率今年依法調整為10%，月投保金額也調整至1萬9761元，一般國保被保險人每月保費1186元，若政府補助5成，等於保戶只要繳費593元。
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