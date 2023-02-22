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培根是肉類嗎？答案揭曉讓日照長者跌破老花眼鏡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
弘道老人福利基金會彰化服務處溪湖憶智樂活之家，攜手中華民國工商建設研究會中區聯誼會，提醒民眾關注長者均衡健康飲食。記者簡慧珍／攝影
弘道老人福利基金會彰化服務處溪湖憶智樂活之家，攜手中華民國工商建設研究會中區聯誼會，提醒民眾關注長者均衡健康飲食。記者簡慧珍／攝影

玉米是蔬菜或澱粉類主食？培根是肉類嗎？「弘道憶智樂活之家」20名長者今天上營養均衡及健康飲食的趣味徵答，答案不但反映長者的部分錯誤認知，有些食物連一般民眾都誤判類別，不知不覺長期偏食導致營養不均衡，為健康埋下地雷。

弘道老人福利基金會彰化服務處的溪湖憶智樂活之家，今年元月為據點近30名長者做衛福部長者健整合式功能評估，發現近七成的營養素認知不足，出現輕微營養不足，營養不良可能提高骨質疏鬆、肌少症、失智症等疾病的發生風險，弘道即攜手中華民國工商建設研究會中區聯誼會開辦「我的餐盤營養課程」。

弘道社工員先帶領20名長者和8名建研會中區聯誼會員，手舞足蹈唱出健康飲食歌，藉著唱歌和動作記住每日健康飲食必須有六大種類，「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。」

接著趣味徵答，社工員問「山藥、蓮藕、玉米是蔬菜類嗎？」長者幾乎答錯，代表平常把這些當蔬菜食用，其實屬於澱粉主食類。問到培根是肉類或油脂類？長者回答肉類，社工員解釋培根是加工食品、油脂量高，被區分為堅果種子類。答案跌破長者的老花眼鏡。

長者現場分組烹煮山藥紅蘿蔔湯，餐桌上早有準備好的炒高麗菜、醬溜木耳、彩椒青花椰、青黃椒小番茄炒肉片，長者開懷享用高纖餐食，都說「以前錯把山藥、玉米當蔬菜配米飯吃，一餐吃三種澱粉類食物，難怪體重不下來。」

建研會中區聯誼會今年社會服務主題鎖定關注高齡飲食，會長柴俊林說，今天看到憶智樂活之家的長者參加團體活動，個個快樂活潑，他認為台灣進入高齡化社會，企業主應多關注自身與員工的長者照顧議題，做好才能無後顧之憂打拚事業，工商建研會將發動「萬心揚愛」捐款以支持弘道的弱勢勢長者送餐服務，為社會公益盡一分心力。

弘道彰化服務處長施淑莉說，長者獨自在家都「青菜呷，有呷就好。」不重視營養均衡， 弘道希望透過建研會號召，提醒民眾留意長者的飲食有無健康均衡。

弘道老人福利基金會彰化服務處溪湖憶智樂活之家的長者料理山藥紅蘿蔔湯。記者簡慧珍／攝影
弘道老人福利基金會彰化服務處溪湖憶智樂活之家的長者料理山藥紅蘿蔔湯。記者簡慧珍／攝影

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