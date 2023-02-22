培根是肉類嗎？答案揭曉讓日照長者跌破老花眼鏡

玉米是蔬菜或澱粉類主食？培根是肉類嗎？「弘道憶智樂活之家」20名長者今天上營養均衡及健康飲食的趣味徵答，答案不但反映長者的部分錯誤認知，有些食物連一般民眾都誤判類別，不知不覺長期偏食導致營養不均衡，為健康埋下地雷。

弘道老人福利基金會彰化服務處的溪湖憶智樂活之家，今年元月為據點近30名長者做衛福部長者健整合式功能評估，發現近七成的營養素認知不足，出現輕微營養不足，營養不良可能提高骨質疏鬆、肌少症、失智症等疾病的發生風險，弘道即攜手中華民國工商建設研究會中區聯誼會開辦「我的餐盤營養課程」。

弘道社工員先帶領20名長者和8名建研會中區聯誼會員，手舞足蹈唱出健康飲食歌，藉著唱歌和動作記住每日健康飲食必須有六大種類，「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。」

接著趣味徵答，社工員問「山藥、蓮藕、玉米是蔬菜類嗎？」長者幾乎答錯，代表平常把這些當蔬菜食用，其實屬於澱粉主食類。問到培根是肉類或油脂類？長者回答肉類，社工員解釋培根是加工食品、油脂量高，被區分為堅果種子類。答案跌破長者的老花眼鏡。

長者現場分組烹煮山藥紅蘿蔔湯，餐桌上早有準備好的炒高麗菜、醬溜木耳、彩椒青花椰、青黃椒小番茄炒肉片，長者開懷享用高纖餐食，都說「以前錯把山藥、玉米當蔬菜配米飯吃，一餐吃三種澱粉類食物，難怪體重不下來。」

建研會中區聯誼會今年社會服務主題鎖定關注高齡飲食，會長柴俊林說，今天看到憶智樂活之家的長者參加團體活動，個個快樂活潑，他認為台灣進入高齡化社會，企業主應多關注自身與員工的長者照顧議題，做好才能無後顧之憂打拚事業，工商建研會將發動「萬心揚愛」捐款以支持弘道的弱勢勢長者送餐服務，為社會公益盡一分心力。