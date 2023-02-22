解蛋荒／禽舍改建補助有譜？農委會：會盡快對外公布

缺蛋問題持續未解，鴻海集團創辦人郭台銘昨為此忍不住痛批政府，面對蛋荒根本沒有超前部署，農委會主委陳吉仲則是深夜在臉書致歉。農委會副主委杜文珍今天上午出席「國家航遙測飛機」亮相記者會，會後受訪時直言，受到氣候、禽流感、飼料等三大因素影響，讓養禽戶的生產壓力也很大，農委會將持續協助。

杜文珍表示，每年秋冬到隔年春天，都是禽流感的好發季，再加上氣候時冷時熱，對於生產端造成很大的壓力，對於農委會而言，必須先把根本問題解決，例如種源替代、養禽產業提升等，農委會會持續進行。

至於缺蛋問題何時才能舒緩？蛋價是否還會再漲？杜文珍表示，不敢講何時趨緩，畢竟現在氣候溫差大，人都快受不了了，更別提動植物。至於蛋價就回歸市場機制，雞農養雞也有生計壓力，如果市場無法反映成本，現場壓力就會很大，但可控因素的部分，農委會會盡量協助，例如把飼料原料的營業稅往後延三個月，讓現場壓力再小一點。

至於禽舍改建的進度，杜文珍說，其實大家都想做，不過一但要改建禽舍，那收入怎麼辦呢，所以這就涉及契養合作夥伴彼此的配合，供需也要做好。

杜文珍也提到，目前已經把禽舍改建的補助預算送到政院，預計政院這兩天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」後，就會盡快訂出辦法對外公布。