快訊

王建民衰捲不倫官司 火辣女主角傳是「賴清德御用醫師」

好市多1美食5年來近乎凍漲 關鍵原因曝光：那是帶路雞

疫後特別條例三讀通過：他點出交通運輸補助卻忽視「這項」

解蛋荒／禽舍改建補助有譜？農委會：會盡快對外公布

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
農委會副主委杜文珍今天上午出席「國家航遙測飛機」亮相記者會，會後受訪時直言，受到氣候、禽流感、飼料等三大因素影響，讓養禽戶的生產壓力也很大，農委會會持續協助。記者邱瓊玉／攝影
農委會副主委杜文珍今天上午出席「國家航遙測飛機」亮相記者會，會後受訪時直言，受到氣候、禽流感、飼料等三大因素影響，讓養禽戶的生產壓力也很大，農委會會持續協助。記者邱瓊玉／攝影

缺蛋問題持續未解，鴻海集團創辦人郭台銘昨為此忍不住痛批政府，面對蛋荒根本沒有超前部署，農委會主委陳吉仲則是深夜在臉書致歉。農委會副主委杜文珍今天上午出席「國家航遙測飛機」亮相記者會，會後受訪時直言，受到氣候、禽流感、飼料等三大因素影響，讓養禽戶的生產壓力也很大，農委會將持續協助。

杜文珍表示，每年秋冬到隔年春天，都是禽流感的好發季，再加上氣候時冷時熱，對於生產端造成很大的壓力，對於農委會而言，必須先把根本問題解決，例如種源替代、養禽產業提升等，農委會會持續進行。

至於缺蛋問題何時才能舒緩？蛋價是否還會再漲？杜文珍表示，不敢講何時趨緩，畢竟現在氣候溫差大，人都快受不了了，更別提動植物。至於蛋價就回歸市場機制，雞農養雞也有生計壓力，如果市場無法反映成本，現場壓力就會很大，但可控因素的部分，農委會會盡量協助，例如把飼料原料的營業稅往後延三個月，讓現場壓力再小一點。

至於禽舍改建的進度，杜文珍說，其實大家都想做，不過一但要改建禽舍，那收入怎麼辦呢，所以這就涉及契養合作夥伴彼此的配合，供需也要做好。

杜文珍也提到，目前已經把禽舍改建的補助預算送到政院，預計政院這兩天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」後，就會盡快訂出辦法對外公布。

農委會 禽流感 共享經濟

延伸閱讀

郭台銘發文批政府管蛋價 陳吉仲：感謝郭董關心

藍：陳吉仲無法解決缺蛋 支持蔡培慧就是支持陳吉仲

全台鬧蛋荒！網紅分享一妙招「可以學學湯志偉」

持續缺蛋民眾跑超市買不到 陳吉仲：非常不好意思

相關新聞

小學生超商內嬉鬧腳放桌上、書包亂丟 阿伯制止反遭嗆：全家就是我家啊！

為了方便客人購買商品後飲食，近年來幾乎每間便利商店都增設許多座位。日前有一名網友發文表示，感謝見義勇為的阿伯，教訓了在全家裡面嬉鬧的沒禮貌小孩！引發網友共嗚。

影／ 史上最長缺蛋危機 陳建仁：預估3月初緩解

國內蛋荒再起，農委會主委陳吉仲昨對消費者表達歉意，但面對這波史上最長的缺蛋危機，陳吉仲顯然難辭其咎。行政院院長陳建仁今受...

創三總紀錄！女急性胰臟炎「組織壞死翻出」內視鏡清創2個月才清完

腹痛掛急診，才發現整個腹腔「組織壞死一大片」！54歲女性患者因腹痛、發燒等感染症狀掛急診，檢查為急性胰臟炎，且腹腔內大面...

影／全台第一個機器外送員Cubot ONE 3月起在軟科上工

全台第一個機器外送員「Cubot ONE」今天在高雄軟體科學園區公開亮相，3月1日起在7-ELEVEN軟科門市試營運1年...

北市物價指數七大類全漲 其中這一類上漲28.24%「漲最大 」

北市今公布去年台北市消費者物價指數，和民國108年疫情發生前相比，上漲4.1%，期間七大類均呈上漲，其中以食物類因外食費...

獨／上6小時班可領12小時薪 馬偕急診主治醫爆長年切班陋習

台北馬偕醫院急診向來病人眾多，但本報去年起陸續接獲投訴，指該院急診主治醫師長年有「切班」陋習。不論急診內科或急診外科、白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦