228連假高乘載管制 楊梅警提醒永安漁港這樣走較不塞

228四天連假倒數3天，配合高公局高乘載措施，本月25日上午6時至中午12時，楊梅警分局轄內南下入口管制匝道為楊梅、幼獅交流道，替代道路線為台1線、台15線及台61線等。

楊梅警分局表示，本月25日上午6時至中午12時，楊梅警分局轄內南下入口管制匝道為楊梅、幼獅交流道。提醒駕駛人利用深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為25至28日每天凌晨12至凌晨5時；高乘載管制時段可以駛入的車輛為救護車輛、大客車、計程車、持有身心障礙證明、孕婦證明、乘載3人（含）以上小型車才能駛入。另外台灣中油及其他石化公司油品制式油罐車輛、郵局郵務車輛、地方政府所屬垃圾車可不受管制進入。

楊梅警分局表示，連假期間欲前往綠色隧道遊玩的民眾，可於台61線轉觀海路二段（台61線與深圳路口）前往；欲前往海螺文化體驗園區的民眾，則可利用台61線橋下停車場（台61線永安漁港出口）停放車輛後，沿濱海路永安段251巷步行約10分鐘即可至海螺文化體驗園區。