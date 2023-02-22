快訊

王建民衰捲不倫官司 火辣女主角傳是「賴清德御用醫師」

好市多1美食5年來近乎凍漲 關鍵原因曝光：那是帶路雞

疫後特別條例三讀通過：他點出交通運輸補助卻忽視「這項」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228連假高乘載管制 楊梅警提醒永安漁港這樣走較不塞

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
228四天連假倒數3天，配合高公局高乘載措施，本月25日上午6時至中午12時，楊梅警分局轄內南下入口管制匝道為楊梅、幼獅交流道。圖／楊梅警分局提供
228四天連假倒數3天，配合高公局高乘載措施，本月25日上午6時至中午12時，楊梅警分局轄內南下入口管制匝道為楊梅、幼獅交流道。圖／楊梅警分局提供

228四天連假倒數3天，配合高公局高乘載措施，本月25日上午6時至中午12時，楊梅警分局轄內南下入口管制匝道為楊梅、幼獅交流道，替代道路線為台1線、台15線及台61線等。

楊梅警分局表示，本月25日上午6時至中午12時，楊梅警分局轄內南下入口管制匝道為楊梅、幼獅交流道。提醒駕駛人利用深夜暫停收費時段避開車潮，暫停收費時段為25至28日每天凌晨12至凌晨5時；高乘載管制時段可以駛入的車輛為救護車輛、大客車、計程車、持有身心障礙證明、孕婦證明、乘載3人（含）以上小型車才能駛入。另外台灣中油及其他石化公司油品制式油罐車輛、郵局郵務車輛、地方政府所屬垃圾車可不受管制進入。

楊梅警分局表示，連假期間欲前往綠色隧道遊玩的民眾，可於台61線轉觀海路二段（台61線與深圳路口）前往；欲前往海螺文化體驗園區的民眾，則可利用台61線橋下停車場（台61線永安漁港出口）停放車輛後，沿濱海路永安段251巷步行約10分鐘即可至海螺文化體驗園區。

另針對永安漁港、海螺文化體驗園區、新屋綠色廊道周邊道路，提前規畫交通疏導措施，於重要幹道路口派員加強疏導外，並加強路況巡邏查察，及運用交通器材將車輛有效分流及管制；民眾可於出門前先利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況，減少等候時間。

楊梅警分局表示，前往海螺文化體驗園區的民眾，則可利用台61線橋下停車場（台61線永安漁港出口）停放車輛後，沿濱海路永安段251巷步行約10分鐘即可至海螺文化體驗園區。圖／楊梅警分局提供
楊梅警分局表示，前往海螺文化體驗園區的民眾，則可利用台61線橋下停車場（台61線永安漁港出口）停放車輛後，沿濱海路永安段251巷步行約10分鐘即可至海螺文化體驗園區。圖／楊梅警分局提供
楊梅警分局表示，連假期間欲前往綠色隧道遊玩的民眾，可於台61線轉觀海路二段（台61線與深圳路口）前往。圖／楊梅警分局提供
楊梅警分局表示，連假期間欲前往綠色隧道遊玩的民眾，可於台61線轉觀海路二段（台61線與深圳路口）前往。圖／楊梅警分局提供

高乘載管制 連假 計程車

延伸閱讀

228國道客運2.5萬班次還有票 指定車站再抽樂園門票

228連假國旅需求旺 主題樂園、戶外露營銷售佳

好康來了！台南新化虎頭埤228連假推壽星免費入園

228連假開吃！ 晶華酒店栢麗廳「吃到飽買1送1」 連4天推「晚晚餐」優惠

相關新聞

小學生超商內嬉鬧腳放桌上、書包亂丟 阿伯制止反遭嗆：全家就是我家啊！

為了方便客人購買商品後飲食，近年來幾乎每間便利商店都增設許多座位。日前有一名網友發文表示，感謝見義勇為的阿伯，教訓了在全家裡面嬉鬧的沒禮貌小孩！引發網友共嗚。

影／ 史上最長缺蛋危機 陳建仁：預估3月初緩解

國內蛋荒再起，農委會主委陳吉仲昨對消費者表達歉意，但面對這波史上最長的缺蛋危機，陳吉仲顯然難辭其咎。行政院院長陳建仁今受...

創三總紀錄！女急性胰臟炎「組織壞死翻出」內視鏡清創2個月才清完

腹痛掛急診，才發現整個腹腔「組織壞死一大片」！54歲女性患者因腹痛、發燒等感染症狀掛急診，檢查為急性胰臟炎，且腹腔內大面...

影／全台第一個機器外送員Cubot ONE 3月起在軟科上工

全台第一個機器外送員「Cubot ONE」今天在高雄軟體科學園區公開亮相，3月1日起在7-ELEVEN軟科門市試營運1年...

北市物價指數七大類全漲 其中這一類上漲28.24%「漲最大 」

北市今公布去年台北市消費者物價指數，和民國108年疫情發生前相比，上漲4.1%，期間七大類均呈上漲，其中以食物類因外食費...

獨／上6小時班可領12小時薪 馬偕急診主治醫爆長年切班陋習

台北馬偕醫院急診向來病人眾多，但本報去年起陸續接獲投訴，指該院急診主治醫師長年有「切班」陋習。不論急診內科或急診外科、白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦