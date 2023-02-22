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創三總紀錄！女急性胰臟炎「組織壞死翻出」內視鏡清創2個月才清完

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
三軍總醫院內科部胃腸科主治醫師林榮鈞表示，透過「內視鏡壞死清創術」，協助54歲急性胰臟炎女性患者清除大面積組織壞死，但因患者狀況嚴重，花了2個月才清創完畢，堪稱是三總有史以來「清創最久個案」。記者許政榆／攝影
三軍總醫院內科部胃腸科主治醫師林榮鈞表示，透過「內視鏡壞死清創術」，協助54歲急性胰臟炎女性患者清除大面積組織壞死，但因患者狀況嚴重，花了2個月才清創完畢，堪稱是三總有史以來「清創最久個案」。記者許政榆／攝影

腹痛掛急診，才發現整個腹腔「組織壞死一大片」！54歲女性患者因腹痛、發燒等感染症狀掛急診，檢查為急性胰臟炎，且腹腔內大面積組織壞死，形成偽囊腫，三軍總醫院運用內視鏡超音波技術搭配「雙蘑菇頭金屬支架」，研發「內視鏡壞死清創術」，助該名患者清除壞死組織，迅速緩解腹痛、發燒等感染症狀，但因患者狀況嚴重，花了2個月才清創完畢，堪稱是三總有史以來「清創最久個案」。

三軍總醫院內科部胃腸科主治醫師林榮鈞表示，當胰臟發炎，胰臟內消化液無法排出時，則會「反芻」消化自己的組織，輕微發炎人體會自行吸收，若持續發炎，胰臟組織遭消化液侵蝕、壞死，突破到胰臟外形成「偽囊腫」，在體內持續產生感染、發炎，據統計有7%的病人會產生偽囊腫。

以該名54歲女性個案，因服用藥物引發急性胰臟炎，但胰臟發炎情況嚴重時才掛急診，已衍生嚴重併發症，產生感染性有壁分隔之壞死，個案胰臟組織壞死範圍，從十二指腸至胃部、將近10幾公分範圍，且胰臟發炎壓迫胃部，影響食慾、無法消化。

林榮鈞說，過去治療方式有2種，包括放射科醫師做引流手術、或由外科醫師做清創手術。引流手術好處傷口小，但較難引流乾淨，且過去多用塑膠引流管，效果不佳，尤其嚴重組織壞死個案效果更差，需要外科醫師協助清創，但外科手術併發症、風險不低，也常讓醫師及病人卻步。

林榮鈞表示，因為胰臟躲在胃後面，做超音波一般不容易看到病灶，隨著醫材發展，超音波搭配內視鏡探頭，可進入胃、胰臟清楚地掃描、檢查，還能進一步做治療，且不會再外部留下傷口，三總近年運用內視鏡超音波，搭配金屬支架引流，作為壞死清創的第3種治療選擇，可應用於膽管引流、膽囊引流、胰臟積水引流、輸入環症候群等。

林榮鈞說，此次在內視鏡超音波引導下，將雙蘑菇頭金屬支架置入、撐開至1.6公分引流後清創壞死組織，並在胃開一處小洞，將清創後的組織引流到胃，經由正常消化管道隨糞便排出。因組織壞死嚴重，此個案每周執行1次、清創2個月才完全清除，「是有史以來清最久」。目前已有7名病例應用此技術，但整個術式未有健保給付，需自費約10幾萬元。

金屬支架置入後會撐開狹窄範圍、固定位置不滑脫，但對於醫師執行清創時「礙手礙腳」，林榮鈞表示，因此三總創新巧思，清創時先將金屬支架暫時取出，清創後再將金屬支架放回，提高內視鏡壞死清創術效率及處置意外事件，此經驗也發表在國際知名期刊 Digestive Endoscopy。

林榮鈞表示，長期飲酒、結石、三酸甘油脂過高、高血鈣等，都容易造成胰臟慢性發炎，許多人以為只是胃痛不以為意，但長期發炎有10%機率引發胰臟癌，且急性胰臟炎也可能導致感染、敗血症喪命，提醒慢性胰臟炎患者應定期回診追蹤，接受醫囑治療，並維持良好生活作息。

三軍總醫院創新「內視鏡壞死清創術」經驗也發表在國際知名期刊 Digestive Endoscopy。記者許政榆／攝影
三軍總醫院創新「內視鏡壞死清創術」經驗也發表在國際知名期刊 Digestive Endoscopy。記者許政榆／攝影

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