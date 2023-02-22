勞動部搬新家 許銘春談政策展望 絕口不提勞保年改

勞動部搬新家！勞動部從台北市館前路搬遷至松江路志清大樓，今舉辦喬遷典禮。勞動部長許銘春受訪時細數未來政策展望，如修正「就業服務法」、「最低工資法」立法、續推移工留才久用方案、青年銜接職場等，但對於近期勞團、學者、立委疾呼的勞保年金改革，許銘春卻隻字未提，僅在回答媒體提問時重申，將持續搜集各界意見 、凝聚共識，做審慎、慎重規畫，並視適當期程推動。

勞動部歷經重慶南路、民生東路、延平北路、館前路等租賃時期，終於自購辦公廳舍，本月20日進駐松江路志清大樓，從租屋族晉升有房階級。行政院長陳建仁、監察院長陳菊、前勞動部長潘世偉等今齊聚勞動部新址慶賀。

許銘春受訪時表示，她上任以來，秉持讓勞工安穩工作、安心職場、安全勞動的政策目標，協助跟照顧勞工，過去幾年基本基本工資連年調漲、訂定「中高齡與高齡者就業促進法」、「勞工職災保險保護法」，並且修正「工會法」、「性別工作平等法」，疫情期間推出紓困方案協助勞工度難關。

對於未來展望，許銘春則說，將秉持維護勞工權益的初衷，下一步將研擬修正「就業服務法」、續推移工留才久用方案推動，在兼顧國人就業權益的同時，也為國家攬才、改善外國人在台工作環境，就缺工產業提供專案媒合協助，讓產業補足人力之餘，也促進失業者就業，也將繼續努力推動「最低工資法」立法。此外，她也談及青年銜接職場、加強職業性癌症高風險勞工健康維護權益、完善勞動三權各項法規命令等。

但對於近期各界呼籲重啟的勞保年改期程，許銘春卻隻字未提。有媒體提問勞保年金改革是否不是勞動部下一步要努力的方向？許銘春未正面回應，僅老調重彈，強調勞保是國家辦的社會保險，攸關勞工退休後的經濟生活安全，政府一定負起最終給付責任，一定會照顧到所有退休勞工，這幾年也透過政府預算撥補1170億元，再加上昨天通過的特別條例將撥補300億元，總計撥補1470億元，對勞保基金穩定 、財源挹注是有很大幫助。

至於其他因應措施，許銘春表示，勞動部也會持續搜集各界意見 、凝聚共識，會做審慎、慎重規畫，務必照顧所有勞工退休經濟生活安全。對於近期勞團、立委、學者紛紛建議召開年金改革國是會議，展開討論，許銘春則說，目前主要透過跟各界工會、團體、專家對話 、搜集意見，這也能凝聚大家意見，了解大家對勞保改革的具體意見，年改將視適當期程推動。