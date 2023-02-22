18米高蘭花龍迎賓 「2023年台灣國際蘭展」推三大亮點

「2023年台灣國際蘭展」3月4日到3月19日台南蘭花生技園區展出，今天在台北101舉行記者會，象徵今年的蘭展主題「站在台灣最高點、看見蘭花新起點」，這也是農委會接管台南生技園區後，首次舉辦蘭展，今年與恐龍結合推出三大亮點，吸引親子共遊。

台南市長黃偉哲表示，世界三分之一蘭花在台灣，台灣二分之一在台南，蘭花是台南重要農產業之一，去年蘭花外銷突破疫情前的水準，今年希望能夠更好，蘭展期間，跨越3月14日白色情人節，希望2月14日西洋情人節送玫瑰，3月14日送蘭花，將白色情人節跟蘭花意象結合。

農委會農糧署長胡忠一表示，今年蘭展主題館結合恐龍，主要是6500萬年前，發現琥珀中的蜜蜂，恐龍也在當時存在，龍、蘭花、蜜蜂剛好3者可以變成一個生態，因此藉此探討蘭花的過去與未來，成為今年台灣國際蘭展的主軸，也因此，選擇在台北101、台灣最高點看蘭花展，台灣蘭花生產產值一年77億台幣，外銷62.1億，80%賣到全世界，因此台灣國際蘭展也可吸引很多國外買家到台灣。

他也說，今年蘭展三大亮點，其中把蘭花與恐龍結合，做18米高、19長的蘭花恐龍；再者新；二為去年蘭花業者將烏克蘭國旗噴在白色蘭花上，今年因為土耳其地震，業者也在白色蘭花上結合土耳其國旗，為土耳其震災祈福平安，第三為設立親子互動區與票選最美十株蘭花票選。