八旬老翁長期吸菸 胸悶就醫意外發現肺部腫瘤

苗栗縣80歲王姓老翁長期吸菸，因感胸悶到大千綜合醫院核子醫學科接受心肌血流掃描檢查是否有冠狀動脈疾病，檢查過程醫師發現他的左上肺葉處疑似有一大塊腫瘤，協助安排X光、電腦斷層檢查並由胸腔內科進一步診斷，證實他的左上肺葉有顆近10公分大的腫瘤，確認為鱗狀上皮細胞肺癌，在接受葡萄糖正子掃描檢查後並未發現遠端轉移，老翁順利接受治療。

大千綜合醫院核子醫學科主任趙剛宏表示，肺癌已連續11年高居癌症死因之首，也是發生率第二高的癌症，大多數肺癌病患如同老翁一樣，發現時已非早期肺癌，罹患肺癌的存活率隨診斷期別越晚就越低，因此若能在肺癌早期診斷出，並盡早接受治療，就能提高病人存活率。

他指出，現行低劑量電腦斷層掃描（LDCT）可協助發現0期和1期的早期肺癌，是揪出肺癌的最佳利器。2022年7月起國民健康署就補助符合資格民眾免費接受LDCT檢查，對象包括有肺癌家族史的50至74歲男性與45至-74歲女性；重度吸菸的50至74歲男女且同意接受戒菸服務；50至74歲男性與女性已戒菸15年內的重度吸菸者。