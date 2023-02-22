獨／上6小時班可領12小時薪 馬偕急診主治醫爆長年切班陋習

台北馬偕醫院急診向來病人眾多，但本報去年起陸續接獲投訴，指該院急診主治醫師長年有「切班」陋習。不論急診內科或急診外科、白班或夜班，班表上都有兩個主治醫師(VS)，通常搭配一個剛畢業的不分科住院醫師(PGY)，幸運的話會再加上一個住院醫師(R)，理想上是4人一起上12小時的班。但實際上，同時段的兩個主治醫師不會同時上班，而是「切」成「6+6」，等於一人上6小時班，就可以領12小時的薪水。

更慘的是，因切班陋習已傳開，台北馬偕醫院住院醫師無論招募、留才都愈來愈難，住院醫師人力吃緊，很多班別根本沒有住院醫師。所以，要是主治鬧失蹤，比如前6小時的主治已下班失聯，但後6小時的主治還沒出現，或是該上這6小時班的主治去睡覺或暫離，就只剩下最資淺的PGY要顧全場。

切班積習已久，內部也有雜音。2022年10月8日，台北馬偕醫院急診內科主任蔡維德在「主治醫師LINE群組」轉貼了一張「長庚急診圖鑑」圖片並感慨，希望有天馬偕也可以「高調驕傲大聲說我們的主治醫師上班都不會走開」，因為「我們切班的陋習已經是急診界都知道的秘密，切班陋習逼走自己優秀的Ｒ(住院醫師名)離職到(醫院名)，這也是事實」、「因為這10年PGY的宣傳，馬偕主治醫師切班成為公開的秘密。」

一名去年在台北馬偕急診受訓的PGY說，兒科急診主治醫師沒切班，因是隸屬於兒科部，但隸屬於急診醫學部的主治醫師幾乎都會切班，受訓2個月期間「只看過一次白班正常，夜班是必切。」有時候現場根本沒有主治醫師，PGY要看新病人，只能祈禱留觀區的病人不出事。有時候甚至只能把輕症區診間的門先關上，暫時不讓新的輕症病人進來，「因為裡面根本沒有人，或是只有一個不知道該怎麼辦的PGY。」

這名PGY說，馬偕急診住院醫師(R)流動率非常高，排得出有R的班非常少，就他個人而言，受訓2個月期間從沒遇過有R的班，只能跟會切班的主治醫師相依為命。這就是馬偕獨有的文化，全台灣的PGY都知道，所以今年根本沒有要來人申請住院醫師。經查去年12月15日公布的112年度馬偕醫院住院醫師率取名單，確實完全沒有新進急診住院醫師。

這名PGY說，他在其他大醫院急診實習時，外科區雖只有一個主治醫師，但他不會走、不會消失，一定找得到，也會看病人；有事打電話找他，也覺得理所當然。但在馬偕急診，切班才是理所當然，聊天還會聊到「要不要邀請誰來切」，這讓他對馬偕醫院的管理沒有信心，也對馬偕急診醫療品質沒有信心，好像不是很在意病人安全，「如果兩個主治都而且都願意拿病歷(接新病人)，病人不用等那麼久。」

這麼明目張膽翹班，都不會留下證據？這名PGY說，交班的時候兩個主治會一起來，然後當場講好，你先還是我先，班表不會有紀錄。外科區只有兩台電腦，如果監視器畫面拍得到，切班時永遠都只會看到一個主治醫師，不可能有三個醫師(兩個主治醫師、一個PGY)。另一名不具名醫師無奈地說，到現在都沒有改變，因為這是一個很堅固的共犯結構，很難撼動，說要整頓都只是講講而已。

台北馬偕是是醫學中心、教學醫院，也是重症急救責任醫院，每一項認證都代表已經通過某些評鑑基準，若實務運作如此，是否有可能被撤銷資格？甚至有違法之虞？

「只留一個PGY？」衛福部部長薛瑞元聽聞此事，第一時間反應是不敢置信。他說，「我們會查，去了解事實狀況如何，當然如果有資料可以提供給我們，會更好。」衛福部的介入，主要是去看事實情況與相關標準基準是否符合，例如醫療機構設置標準、各項相關評鑑基準；如果不符合，對評鑑當然會有影響，或需要依照醫療法去處理。

薛瑞元表示，不過通常「遲到早退」這種事情不會寫進相關基準，如果單純是醫院內部排班問題、沒有違反相關標準和基準，那就是內部管理的問題，「我們會給他一點警告、糾正」。

關於內部管理，兩位投訴人都不約而同提到，都有對內部向上反應過，完全沒用；內部偶爾討論方式，仍像是只有少數人這麼做、僅偶爾針對少數人處理，但其實問題是全面的、涉及醫師眾多且資深。這是否代表需要外部調查？薛瑞元說，我們先去了解看看，如果有一些證據給我們，我們就更容易了解了。