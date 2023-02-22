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睽違4年重新在台灣凝聚世界 台灣國際打擊樂節啟售

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣國際打擊樂節邀請來自10個國家、12個團體與上百位的音樂家來台。圖為以色列顫動打擊樂團（Tremolo Ensemble）。圖／財團法人擊樂文教基金會提供
台灣國際打擊樂節邀請來自10個國家、12個團體與上百位的音樂家來台。圖為以色列顫動打擊樂團（Tremolo Ensemble）。圖／財團法人擊樂文教基金會提供

由財團法人擊樂文教基金會主辦的台灣國際打擊樂節，自1993年舉辦首屆以來，引介無數頂尖打擊樂團與擊樂家到訪台灣，並且透過與國內音樂家交流，逐步展現台灣擊樂界的高度發展與活躍。2023年，在世界復甦的時刻，台灣國際打擊樂節也將重磅再啟！從5月19日開始，來自10個國家、12個團體與上百位的音樂家，將敲響全國的表演場館，票券今日全面啟售。

藝術總監朱宗慶表示，30年前舉辦打擊樂節時，想法是「台灣走出去，世界走進來」，但經歷這麼多年的發展，台灣的打擊樂現況，已經是全世界最活躍的地方了。打擊樂節也從當年「學習交流」的起點，轉變成現今的國際盛會，成為全世界打擊樂家，都引以為傲的節慶舞臺。

今年台灣國際打擊樂節以「多變．如常」為主題。近年來世界的變化瞬息萬千，與其追尋多變腳步而失去方向，不如以如常的姿態加強自我，用不變對應萬變──這也是表演藝術的價值所在。

本次參與打擊樂節的大型樂團，邀請創立於1962年、史上首創打擊樂團形式的法國史特拉斯堡打擊樂團（Les Percussions de Strasbourg）再度訪台。該團以當代作品詮釋著稱，每一次演出都是呈現出打擊樂最先端的突破樣貌，更是首屆就參與的台灣國際打擊樂節「元老級」成員；風靡世界的日本鬼太鼓座，本次將在台灣國際打擊樂節巡演三個台灣城市。身為「東道主」的朱宗慶打擊樂團，則將演出去年底參與世界打擊樂年會時，得到在場專業同行們起立鼓掌、一致好評的節目。

最能展現打擊樂多變面向的小型重奏演出，當然也不會在打擊樂節缺席，本次邀請以色列顫動打擊樂團（Tremolo Ensemble）、法國敲擊四重奏（Quatuor Beat）、保加利亞／波蘭露西德二重奏（Lucid Duo）與美國魯千千爵士六重奏（Chien Chien Lu Jazz Sextet）等各色團體，為觀眾帶來跨越不同聲音想像的多重世界一向最能驚豔觀眾的打擊樂獨奏會，本次則邀請日本爵士鼓公主佐藤奏、日本王牌少女鼓手川口千里、開啟馬林巴革命的希臘木琴演奏家米爾科夫（Theodor Milkov）、被譽為世界冠軍製造機的波蘭馬林巴木琴演奏家克里瑪薩拉（Marta Klimasara），以及匈牙利打擊樂多變聖手丹尼爾．揚卡（Daniel Janca），大秀一人能展現的擊樂極限。

最讓樂迷興奮的是，睽違七年的「百人木琴」音樂會，更要再次在打擊樂節重啟計畫，本次保證登臺，不見不散。

●2023台灣國際打擊樂節「多變．如常」，票券今日全面啟售，3月19日前早鳥票8折，另有套票優惠，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

樂團 日本

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