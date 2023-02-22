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影／全台第一個機器外送員Cubot ONE 3月起在軟科上工

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
Cubot ONE是工研院心血結晶，內鍵的地理圖資，讓它在設定的場域中可以自在穿梭移動，具備精準領單、安全外送、跨樓送單三大特色。記者王昭月／攝影
Cubot ONE是工研院心血結晶，內鍵的地理圖資，讓它在設定的場域中可以自在穿梭移動，具備精準領單、安全外送、跨樓送單三大特色。記者王昭月／攝影

全台第一個機器外送員「Cubot ONE」今天在高雄軟體科學園區公開亮相，3月1日起在7-ELEVEN軟科門市試營運1年，Cubot ONE具有避撞裝置，能自行搭電梯，輕鬆達成送餐任務，軟科科技新貴們未來在辦公室使用手機APP點餐，Cubot ONE就能服務到家！未來也可望進一步應用到醫院、餐廳旅館等業，解決時下缺工問題。

工研院今天偕統一超商共同宣布Cubot ONE啟用，這個機器外送員由經濟部技術處補助工研院所打造，外觀有如方型置物箱，還能自主呼叫及搭乘電梯，完成跨樓層配送。3月起在高雄軟科，就能看到它穿梭各辦公樓層執行送餐服務。

經濟部技術處專門委員張能凱說，在少子化與缺工情勢下，服務型機器人需求在全球高速成長，其中物流機器人占整體銷售量34%，預估2027年市場產值可達到494億美元。工研院AMR無人智慧物流技術去年在高雄大南方展首度曝光，歷時半年打造出全台第一個機器人外送員，最大特點是能在人潮中跨越地形障礙，進出狹窄電梯；此外也與foodomo APP串聯，消費者一鍵下單，機器外送員就服務到家，無需再到商家排隊點、餐，平台亦可減少約7成的外送成本，此外因是全電動化，符合淨零減碳精神，兼顧環境永續。

Cubot ONE是工研院以整合AMR無人智慧物流技術、C-V2X車聯網技術、3D定位與導航技術、5G連網整合技術的心血結晶，內鍵的地理圖資，讓它在設定的場域中可以自在穿梭移動，具備精準領單、安全外送、跨樓送單三大特色。

工研院張培仁副院長表示，AMR無人智慧物流技術過去常應用次製造業倉儲管理，現在用於服務業場域，技術層面更形更複雜，將來可望能擴大應用在醫院，包括輸送檢體、藥品或拖輪椅、病床，發揮更大效能。

統一超商協理謝冠宏，因應少子化、高齡化人力短缺情勢，統一超商很榮幸成為工業院無人智慧物技術首家應用的零售業者，提供民眾零接觸的全新消費體驗。foodomo外送平台會規劃優惠活動，未來高軟園區的上班族可下載foodomo APP，多使用Cubot ONE外送服務。

全台第一個機器外送員「Cubot ONE」今天在高雄軟體科學園區公開亮相，3月1日起在7-ELEVEN軟科門市試營運1年。記者王昭月／攝影
全台第一個機器外送員「Cubot ONE」今天在高雄軟體科學園區公開亮相，3月1日起在7-ELEVEN軟科門市試營運1年。記者王昭月／攝影
全台第一個機器外送員「Cubot ONE」今天在高雄軟體科學園區公開亮相，3月1日起在7-ELEVEN軟科門市試營運1年，負責在園區送餐，記者王昭月／攝影
全台第一個機器外送員「Cubot ONE」今天在高雄軟體科學園區公開亮相，3月1日起在7-ELEVEN軟科門市試營運1年，負責在園區送餐，記者王昭月／攝影

外送員 電梯

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