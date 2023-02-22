228國道客運2.5萬班次還有票 指定車站再抽樂園門票

228連假(2月25日至28日)將至，國道客運總計提供2.5萬班次及111.7萬座位數，另提供87條國道客運路線享平日優惠價或票價85折優惠。國光客運今表示，228疏運期間除了34條國道客運路線平均85折，另於朝馬、台中站買來回票可加碼抽麗寶樂園門票。

公路總局表示，228連假國道客運總計提供2.5萬班次及111.7萬座位數，截至2月中全線國道客運總計售出3.6萬張預售票，佔可售張數14.8％，其中西部計3.3萬張，佔17％；東部2800張，佔4.7％，尚有許多座位。

公路總局也說，連假期間提供87條國道客運路線享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘48條台灣好行路線可享半價優惠、搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車享一段票或基本里程免費優惠等，鼓勵民眾搭乘。

國光客運表示，配合228連假疏運優惠措施，連假期間推出34條中、長程地區及國5路線票價平均85折優惠，包含台北往返日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區，及圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等國5路線；使用電子票證還可免費轉乘當地客運一段票或享基本里程免費優惠。

國光客運指出，除票價優惠外，還有持租車憑證搭乘回程客運最高折抵200元優惠；另外，該公司2月起於朝馬、台中站買來回票就有機會抽中麗寶樂園門票。