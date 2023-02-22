拍得到玉山飛得到東沙群島 林務局新航遙測飛機今亮相

為了執行航空攝影任務，農委會林務局農航所引進2架國家航遙測飛機，今天正式亮相。新機搭配最新型全數位航電系統、自動壓艙系統，飛航高度可達3萬5千英尺，可輕易拍攝玉山空景，滿油狀態可航行2600海浬，涵蓋至東沙群島等地，機腹則是開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、高光譜掃描儀、光達掃瞄儀等。

農航所是目前全台唯一具備自主航空照相能力與高效能圖資倉儲的專責單位，現役飛機為民國68年出廠的King Air 200，機齡高達40餘年，藉由「國家航遙測飛機更新計畫」的推動，這次引進2架King Air 360ER，搭配Leica DMC III高解析度航攝數位相機，每張高達3.73億象元，計畫將進行地面解析度15公分的國土航拍作業，每架約3.3億元。

新機King Air 360ER為美國德事隆集團出產，為雙渦輪定翼飛機，機長14.2公尺、機身高4.4公尺，最大座位數15座。機身外觀線條主色為青松石色，象徵森林的綠色，融入晴空萬里的藍色，意喻飛機翱翔在空中，努力不懈紀錄的概念，機尾則有農航所新設計的所徽。

農航所長吳淑華談及當初採購飛機過程，一度哽咽表示，一開始上網招標的時候，接三連四的流標，一度都有點灰心喪志，所幸最後終於在109年3月採購案決標，不過隨後又遇到疫情擾情，一度擔憂會有缺工、缺料、漲價、機師出國受訓等問題，不過終於兩架飛機在前年耶誕夜以及去年春天抵達台灣。

吳淑華解釋，農航所的航攝數位相機屬於框幅式影像，過去舊的飛機，因為機齡高，且只有一架飛機，受限於妥善率，要利用影像拼出完整的台灣，得花上3、4年時間，新機型則僅需要一年時間，且照片的解析度，在3萬5千英尺拍攝時，可辨識出地面約15公分大小的事物，舊機型則是僅能辨識出25公分大小的事物，相較於google map的一公尺解析度，新的航攝數位相機解析度相當高。

林務局長林華慶表示，農航所的航拍工作相當多元，也很重要包含災害的勘查，甚至是防災，都發揮了相當大的功能，還經常支援各項航測的工作，例如莫拉克的風災，就是由農航所帶來國土受創的最新影像，違建的爭議，也是透過農航所的圖資去做鑑定，也經常支援農委會針對中南部農業區的災損狀況確認。