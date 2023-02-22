快訊

王建民衰捲不倫官司 火辣女主角傳是「賴清德御用醫師」

好市多1美食5年來近乎凍漲 關鍵原因曝光：那是帶路雞

疫後特別條例三讀通過：他點出交通運輸補助卻忽視「這項」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／ 史上最長缺蛋危機 陳建仁：預估3月初緩解

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部搬遷至松江路新址，今舉辦喬遷典禮，行政院長陳建仁（中）、勞動部長許銘春（右）、行政院政委羅秉成與會。記者葉冠妤／攝影
勞動部搬遷至松江路新址，今舉辦喬遷典禮，行政院長陳建仁（中）、勞動部長許銘春（右）、行政院政委羅秉成與會。記者葉冠妤／攝影

國內蛋荒再起，農委會主委陳吉仲昨對消費者表達歉意，但面對這波史上最長的缺蛋危機，陳吉仲顯然難辭其咎。行政院院長陳建仁今受訪強調，這段期間會加強各面向因應措施，將衝擊減到最小，蛋荒預計3月初將緩解。

陳建仁今早出席勞動部喬遷典禮。會前他受訪表示，受禽流感疫情、氣候變遷的影響，雞蛋供應未趕上需求，日前他已請行政院副院長鄭文燦、陳吉仲主委多多改進，目前除加強雞蛋橫向調度，也讓玉米減稅措施延長至6月底，同時加強禽流感防範、改善雞舍設備，避免禽流感，也加強國外雞蛋進口，讓加工業者有足夠原料。

他強調，這段期間會從各方面加強辦理，達到市場供需均衡，將對消費者的影響減到最小，預計3月初蛋荒將緩解。

此外，針對立院昨三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，其中將編列約70億元補貼國民年金保戶，自付額部分補助50％。陳建仁說，特別條例除普發6千元現金，也特別照顧弱勢族群，編列預算補貼國保，減輕國保保戶負擔，從各面向照顧弱勢，也可提高國保投保率，讓民眾對國保有信心。

禽流感 國保 陳吉仲

延伸閱讀

陳建仁參訪秀水鄉馬興社區 肯定長輩照顧溫暖堅韌

「行政院最近的超市也缺蛋」 洪孟楷籲陳建仁：來視察

陳建仁訪彰化 王惠美爭取中央快給綠能稅 發369敬老津貼

關懷弱勢 陳建仁視察台南鹽水心理衛生中心

相關新聞

小學生超商內嬉鬧腳放桌上、書包亂丟 阿伯制止反遭嗆：全家就是我家啊！

為了方便客人購買商品後飲食，近年來幾乎每間便利商店都增設許多座位。日前有一名網友發文表示，感謝見義勇為的阿伯，教訓了在全家裡面嬉鬧的沒禮貌小孩！引發網友共嗚。

影／ 史上最長缺蛋危機 陳建仁：預估3月初緩解

國內蛋荒再起，農委會主委陳吉仲昨對消費者表達歉意，但面對這波史上最長的缺蛋危機，陳吉仲顯然難辭其咎。行政院院長陳建仁今受...

創三總紀錄！女急性胰臟炎「組織壞死翻出」內視鏡清創2個月才清完

腹痛掛急診，才發現整個腹腔「組織壞死一大片」！54歲女性患者因腹痛、發燒等感染症狀掛急診，檢查為急性胰臟炎，且腹腔內大面...

影／全台第一個機器外送員Cubot ONE 3月起在軟科上工

全台第一個機器外送員「Cubot ONE」今天在高雄軟體科學園區公開亮相，3月1日起在7-ELEVEN軟科門市試營運1年...

北市物價指數七大類全漲 其中這一類上漲28.24%「漲最大 」

北市今公布去年台北市消費者物價指數，和民國108年疫情發生前相比，上漲4.1%，期間七大類均呈上漲，其中以食物類因外食費...

獨／上6小時班可領12小時薪 馬偕急診主治醫爆長年切班陋習

台北馬偕醫院急診向來病人眾多，但本報去年起陸續接獲投訴，指該院急診主治醫師長年有「切班」陋習。不論急診內科或急診外科、白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦