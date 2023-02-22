影／ 史上最長缺蛋危機 陳建仁：預估3月初緩解

國內蛋荒再起，農委會主委陳吉仲昨對消費者表達歉意，但面對這波史上最長的缺蛋危機，陳吉仲顯然難辭其咎。行政院院長陳建仁今受訪強調，這段期間會加強各面向因應措施，將衝擊減到最小，蛋荒預計3月初將緩解。

陳建仁今早出席勞動部喬遷典禮。會前他受訪表示，受禽流感疫情、氣候變遷的影響，雞蛋供應未趕上需求，日前他已請行政院副院長鄭文燦、陳吉仲主委多多改進，目前除加強雞蛋橫向調度，也讓玉米減稅措施延長至6月底，同時加強禽流感防範、改善雞舍設備，避免禽流感，也加強國外雞蛋進口，讓加工業者有足夠原料。

他強調，這段期間會從各方面加強辦理，達到市場供需均衡，將對消費者的影響減到最小，預計3月初蛋荒將緩解。

此外，針對立院昨三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，其中將編列約70億元補貼國民年金保戶，自付額部分補助50％。陳建仁說，特別條例除普發6千元現金，也特別照顧弱勢族群，編列預算補貼國保，減輕國保保戶負擔，從各面向照顧弱勢，也可提高國保投保率，讓民眾對國保有信心。