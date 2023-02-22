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心疼台灣尾醫療資源不足 恆基兒科醫療利器喜從天降

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會結合熱心公益夥伴我的輕食公司，昨天南下捐贈恆基價值45萬元的3項兒科醫療儀器，盼優化偏遠地區的兒科照顧品質。記者潘欣中／攝影
財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會結合熱心公益夥伴我的輕食公司，昨天南下捐贈恆基價值45萬元的3項兒科醫療儀器，盼優化偏遠地區的兒科照顧品質。記者潘欣中／攝影

位處偏遠的屏東恆春半島有3家地區醫院，恆春基督教醫院是唯一的婦幼專責醫院，院方最近想升級、更新採購部分兒科醫療器材，卻面臨經費不足窘境，財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會得知後，主動結合熱心公益夥伴我的輕食公司，林思宏、我的輕食營養師江欣樺昨天南下捐贈價值45萬元的3項兒科醫療儀器，盼優化偏遠地區的兒科照顧品質。

恆基行政副院長陳美枝說，身為半島地區婦幼專責醫院，面對「照顧台灣尾囝仔」責無旁貸，看見有需要時須趕快尋求解決，院方向林思宏X5醫師慈善基金會說明醫療需求時，基金會很快幫忙連結到願贊助的愛心企業，新 購「可攜式肺功能機」、「嬰幼兒專用視覺聽力檢查設備」及「黃疸照光燈及床組」等兒科設備，也是嬰幼兒及孩童的福音，更一同累積對偏遠醫療的經驗與感動，種下醫療資源與社會照顧希望的種子。

林思宏說，基金會以守護婦幼健康為主旨，不僅投入公益活動，更媒合協助資源挹注需要之處，這次搭建起恆基與國內保健食品業者「我的輕食有限公司」的醫療公益橋樑，進而促成這樁美事，使這份愛與力量能完整地發揮其效益，強化恆春地區孩童健康的保障， 也盼藉此合作發揮拋磚引玉效果，讓社會大眾能共同關注及響應偏鄉兒童健康照顧。

恆基院長黃健榮說，感謝基金會及我的輕食公司看見恆基需求，且不分彼此地為國境之南新生兒及孩童的需要出力；工欲善其事必先利其器，在我的輕食全額捐助下購得可攜式肺功能機3項儀器，哀醫護人員能夠更準確、快速地了解孩子的健康狀況，做出適當的治療，提升醫療團隊的照顧實力， 愛心善舉不只幫助台灣尾未來主人翁，也能成為婦兒科醫師與家屬的精音後盾。

醫師 恆春 愛心

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