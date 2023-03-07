讓打掃只是一「鍵」小事！LG全新A9蒸氣系列，「蒸」的太神了！

上了一天班，回家只想放鬆，但是，生活中總是有各種狀況題：小孩打翻牛奶、食物殘渣掉滿地……？還好有LG「蒸」的神隊友，超進化吸塵器不只能自動除塵，還能全方位解決地板頑強汙垢，讓居家清潔「蒸」的好乾淨、好優雅。

LG吸塵器一直以來都受到廣大消費者的喜愛，今年更推出新款LG A9 TS蒸氣系列濕拖無線吸塵器，加入了蒸氣與LED燈兩大功能，並保留「一鍵啟動，無須長按」的特色，拇指一按即可更換清潔模式，操作簡單省力，遇到頑強污垢也只需一鍵解決，讓打掃更輕鬆方便。

全新LG A9 TS蒸氣系列加入蒸氣與LED燈兩大功能，拇指一鍵即可輕鬆操作。 圖／聯合報提供

低矮死角也不怕，升級版LED吸頭更寬更扁

居家最難清潔的地方，就是藏在床底、沙發下的灰塵，彎腰打掃NG姿勢往往讓人感到全身痠痛！使用LG A9 TS蒸氣系列，升級版LED輕薄地板吸頭更寬更扁，連5公分的低矮死角都能清潔，輕鬆深入沙發、電視櫃底下等一般吸頭無法深入的地方。LED燈照明讓髒污無所遁形、一網打盡，真正達到深度清潔，舉凡家中狹窄、難以觸及的地方，就通通交給它！

升級版LED輕薄地板吸頭更寬更扁，LED燈照明讓髒污無所遁形。 圖／聯合報提供

不用清潔劑也能去除地板油膩汙垢

有小朋友或貓狗寵物的家庭，家裡髒污總是五花八門，舉凡食物殘漬、口水痕跡，總是擦了又髒、髒了再掃、掃了又擦，反覆來回讓人打掃到懷疑人生？LG A9 TS獨特的蒸氣雙旋濕拖吸頭，利用高溫濕拖可清除多種油膩汙垢，而且不需使用清潔劑，也能一手搞定，讓居家環境保持安心清爽，心情也不再糾結「阿雜」。

LG A9 TS獨特的蒸氣雙旋濕拖吸頭利用高溫蒸氣濕拖，即使不使用清潔劑，也可清除多種油膩汙垢。 圖／聯合報提供

升級版自動除塵，杜絕二次汙染，讓髒污不沾手

許多人都有過這樣的經驗，打掃時吸塵器一開就噴嚏不斷，打開吸塵器集塵盒的那一刻，灰塵毛屑飄散在空中，過敏隨之而來，現在，終於可以告別「灰塵地獄」了！打掃後按下集塵壓縮鈕，可刮除纏繞氣旋的毛髮灰塵，增加2.4倍的集塵空間，減少清潔過程中的繁瑣程序。並透過5道過濾程序分離吸入的灰塵，可過濾99.999%小至0.5微米懸浮微粒，避免灰塵再度回到環境當中，對室內空氣品質造成負面影響。

打掃後按下集塵壓縮鈕，可刮除纏繞氣旋的毛髮灰塵，增加2.4倍的集塵空間。 圖／聯合報提供

升級版All-in-One Tower™ 智慧集塵收納充電座2.0，採用領先業界的自動除塵技術，打掃完放回集塵座，即可自動清除集塵盒內的灰塵，讓髒污不沾手，同時內建高性能3重過濾系統，能在自動除塵過程中去除細微灰塵，並透過獨特的UVC紫外線殺菌功能，輕鬆去除集塵袋內細菌。

雙電池超強續航力，清潔過程不中斷

此外，LG A9 TS蒸氣系列配備2.5公升大容量抗菌除塵袋和雙電池，兩顆電池替換，可以一邊打掃一邊充電，總續航力長達120分鐘不停歇。充電座可收納所有配件吸頭，除塵、收納、充電一次完成，讓吸塵器不只是吸塵器，更是家中不佔空間的美型家具；時尚簡約的外型，百搭各式裝潢風格。

充電座可收納所有配件吸頭，時尚簡約的外型，百搭各式裝潢風格。 圖／聯合報提供

不論是地板、磁磚、書櫃、鍵盤、沙發、床鋪還是窗台縫隙，LG A9 TS蒸氣系列都能清潔得乾淨溜溜，更附毛髮、縫隙專用吸頭。全方位吸頭運用，完美把關各種居家髒污，讓居家時光更舒適愜意。

全方位吸頭運用，完美把關各種居家髒污。 圖／聯合報提供

打掃「蒸」的可以輕鬆優雅！現在開始就用LG A9 TS蒸氣系列，維護居家環境清潔，讓「蒸」乾淨從此只是一「鍵」小事！

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