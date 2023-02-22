北市物價指數七大類全漲 其中這一類上漲28.24%「漲最大 」

北市今公布去年台北市消費者物價指數，和民國108年疫情發生前相比，上漲4.1%，期間七大類均呈上漲，其中以食物類因外食費反映食材成本上升，加以蛋類、水產品及肉類因飼養成本增加價漲，致上漲8.3%，其中漲幅最大是蛋類，上漲28.24%。

主計處指出，由於桃園市及台南市未編布消費者物價指數。與其他有編布指數之三都及台灣地區比較，新北市4.3%、台中市4.4%及高雄市4.3%，以及台灣地區4.7%，相較之下，台北市的漲幅最低。

北市主計處表示，為衡量台北市家庭日常消費所購買商品或勞務之價格水準變動情形，按月公布台北市消費者物價指數(Consumer Price Index，簡稱CPI)。111年台北市CPI為102.69(指數基期：110年=100)，較108年疫情發生前上漲4.1%，主因自109年3月起全球受疫情影響，各國採取邊境管制措施，多項商品及原物料供應鏈受阻，加以111年受俄烏戰爭波及，國際原物料價格仍處高檔，廠商陸續反映成本調高售價所致。

另外，若就基本分類觀察，同期間七大類均呈上漲，其中以食物類因外食費反映食材成本上升，加以蛋類、水產品及肉類因飼養成本增加價漲，致上漲8.3%，漲幅最大。

交通及通訊類因油料費隨國際行情調漲，致上漲3.5%次之；居住類因房租、住宅維修費及家庭用品價格調漲，致上漲2.6%再次之；另教養娛樂類則因防疫措施持續放寬，休閒娛樂消費需求提升，致上漲2.4%。