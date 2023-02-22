健保藥費大砍150億 薛瑞元：藥品不至於退出市場

藥師公會全聯會理事長黃金舜昨表示，健保署今年擬大砍150億元健保藥預算，本土藥廠首當其衝，在無利可圖的情況下，更不願意生產低價藥品，缺藥窘境恐日益嚴重。衛福部部長薛瑞元表示，去年砍80億，疫情前砍70億，兩年合計下來幅度不算高，不至於讓藥品退出市場。

另針對健保署長石崇良昨接受「中國時報」專訪時透露，未來擬廢除停復保制度，無論在國內或是國外，都要持續繳健保費。若旅外超過2年而遭除籍，回國後需再等待6個月才能加保，相關修法預計明年送立法院審查，可望在2025年上路。

薛瑞元表示，如果要停復保，就要修法；如果只做調整，不需要修法，就會啟動。

另國內牙醫系學生每年招生限額約400人，畢業後還須通過實習與國考才能執業，但到海外就讀牙醫系者沒有總額限制，衛福部提供的每年回台實習名額為50名。衛福部日前預告「國外牙醫學歷實習草案」，國外牙醫學生返台實習名額上限變成未明定，本土牙醫指此舉恐將讓想幫「波波牙醫」大開後門的「醫師法」附帶決議死灰復燃。

薛瑞元表示，目前已經修了醫師法，已將海外「開後門」這條路堵住了。但現在處理的是正在受教育或是已經完成教育者，由於不溯級既往，這些人的權益還是要受到一定的保障，希望原先的附帶決議可以消化完畢。而且蘇前院長也承諾暫不執行，暫時以一年50名的名額，並由衛福部規劃逐漸回歸正常管道。