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婦人眼睛黃斑部有條黑線 醫：疑劃傷造成不可逆傷害

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院眼科醫師彭書昱提醒，眼睛若有不適一定要找眼科醫師檢查，以免造成永久的傷害。圖／長安醫院提供
長安醫院眼科醫師彭書昱提醒，眼睛若有不適一定要找眼科醫師檢查，以免造成永久的傷害。圖／長安醫院提供

一位60歲婦人雙眼視力模糊好幾年，曾被診斷有白內障，但一直不想開刀，近日眼睛被異物噴到很不舒服，聽鄰居推薦找坊間未合法的針灸治療。不料，針灸時，她看到血絲在飄，接著很快就一片黑，嚇得趕緊就醫，但已造成眼睛視網膜黃斑部不可逆的傷害。

長安醫院眼科醫師彭書昱檢查發現，患者雙眼都有眼內出血，而且黃斑部也被劃傷，疑是細針劃過或細小異物穿過造成，可能帶來永久的傷害。他說，眼球內的出血一般會自己慢慢吸收，但視網膜黃斑部被劃破的地方，有機會引起視網膜剝離，或是造成疤痕組織增生導致黃斑部皺摺，到時可能會需要手術治療。

婦人因不敢動手術，決定先密切觀察，並以抗生素預防異物引起眼內感染。兩個月後出血消掉大半，但是仍有殘餘的血塊飄來飄去。她也注意到眼前有一條固定的黑線，而且旁邊的物體會變扭曲。

彭書昱說，血塊可以透過微創玻璃體切除術改善，至於物體扭曲可能是視網膜疤痕組織所造成，可藉由微創黃斑部手術減少扭曲的現象。但固定的黑線應是當初黃斑部被劃破的地方，動手術是無法改善的，這是目前科技的極限。

後來經過手術，婦人飛來飛去的血塊消失了，黃斑部扭曲的斷層結構也有了改善，但固定的黑線因為是當初黃斑部被劃破的地方，已造成永久損害無法復原。

彭書昱提醒，工作時若有異物飛濺的可能，務必配戴護目鏡進行保護；眼睛是很複雜而脆弱的感覺器官，若有不適一定要找眼科醫師檢查，以免造成永久的傷害。

黃斑部斷層攝影，黃斑部手術後由扭曲變平滑。圖／長安醫院提供
黃斑部斷層攝影，黃斑部手術後由扭曲變平滑。圖／長安醫院提供
黃斑部斷層攝影可以看到患者視網膜被劃過的痕跡。圖／長安醫院提供
黃斑部斷層攝影可以看到患者視網膜被劃過的痕跡。圖／長安醫院提供

手術 醫師 針灸

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