好康來了！台南新化虎頭埤228連假推壽星免費入園
228連假將至，台南新化虎頭埤風景區推出好康，本月25至28日壽星，只要憑本人身分證，享免費入園，邀請壽星來虎頭埤踏青。
台南市政府觀旅局代理局長林國華說，虎頭埤風景區素有「台灣第一水庫」之稱，在228連假期間，吊橋咖啡屋、紅厝賣店旁草地都有街頭藝人表演，陪伴民眾歡度連假，雨豆樹下也設置小農攤位，由特色攤商展售在地產品。
他表示，虎頭埤除可露營，也適合釣魚、健行、騎單車，本月25日至2月28日出生遊客，享免費入園。
台南市長黃偉哲說，歡迎遊客228連假到虎頭埤坐太陽能船、電動杯船，賞花、賞晨曦，除來虎頭埤，遊客也可安排附近的左鎮二寮看日出，此外新化老街、武德殿也可一遊後，更可沿著南168線一路到虎頭埤，傍晚前往308高地看草山月世界白堊地形。
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