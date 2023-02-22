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台北山區今小心大雨 228連假前2天超冷 部分縣市僅8度

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
今晨觀測資料顯示，迎風面有較多雲層，大台北及東側海面有降水回波，大台北、宜蘭降雨較明顯，花蓮局部零星飄雨。圖/氣象局提供
今晨觀測資料顯示，迎風面有較多雲層，大台北及東側海面有降水回波，大台北、宜蘭降雨較明顯，花蓮局部零星飄雨。圖/氣象局提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今晨「大陸冷氣團」的平地最低氣溫，出現在昨日下次4時10分，新北(石門區)的10.0度，今(22日)晨氣溫已略升。截至4時53分，各地區平地最低氣溫，北部(基隆七堵區)11.0度，中部(台中清水區)12.1度，南部(高雄大樹區)11.2度，東部(宜蘭三星鄉)11.6度。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，迎風面有較多雲層，大台北及東側海面有降水回波，大台北、宜蘭降雨較明顯，花蓮局部零星飄雨。

吳德榮說，最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(22)日冷空氣漸減弱，氣溫略升，仍偏冷；大台北、宜蘭有局部雨，花、東偶有局部短暫降雨的機率，新竹以南多雲時晴。各地區平地氣溫：北部11至17度，中部12至24度，南部11至28度，東部12至26度。

吳德榮表示，明(23)日氣溫再升，北舒適、南微熱，早晚涼；大台北東側、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五(24日)起強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降。228連假前2天〔周六、下周日(25、26日)〕氣溫降至最低，北台轉冷，其他他區早晚冷，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫，應注意保暖。

吳德榮表示，冷空氣的強度，各國模式調整中，以達「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，應密切觀察。連假後2天〔下周一、二(27、28日)〕冷空氣減弱，氣溫逐日回升。周六大台北、東半部仍有局部短暫雨；下周日起至周二北台亦轉乾，西半部。

氣象局表示，今(22)日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午新北、新竹、苗栗及金門地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生，請注意。

氣象局說，東北季風影響，今（２２）日台北市山區有局部大雨發生的機率，請注意。

吳德榮 冷氣團 宜蘭

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