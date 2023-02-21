雙寶坐嬰兒車進站遭指是「行李」母錯愕 北捷兩度致歉

一位媽媽帶著坐有雙胞胎的嬰兒車要搭台北捷運，進站時卻遭車站人員攔下，還說這是「行李」要量尺寸。北捷回應，對此造成旅客不便，兩度致電道歉，也承諾加強宣導，若有乘坐嬰幼兒一律視為嬰兒車，如未乘坐則須符合長寬高總計小於220公分的規定。

三立新聞報導有民眾投訴，某日晚間8點多，她推著坐有雙胞胎的嬰兒車搭捷運，卻在雙連站被車站人員擋在門外，稱要丈量車子尺寸。該名家長表示，孩子都坐在車上，對方當著她的面，「指責我小孩是行李」，聽到當下感覺很難過，座捷運幾十次從沒遇過這種事，後來在中山站也被要求量尺寸。

台北捷運回應，該事件造成旅客不便，深表歉意，且二度電話聯繫致歉，將持續與該名旅客聯繫，當面說明精進作為，並再度表達誠摯歉意。考量嬰兒車款式多樣，為使各站對其認定標準一致，已再加強宣導車站人員判別原則。

北捷進一步說明，現行多功能嬰兒車等類似款式，若有乘坐嬰幼兒，則視為嬰兒車，不須測量尺寸可進站搭乘；若未乘坐嬰幼兒，且尺寸已超過「任一件最長邊不得超過165公分，且長、寬、高之和不得超過220公分」規範，不得攜帶進站，完成摺疊後，得比照一般行李搭乘。