買不到蛋 陳吉仲首度對消費者表達歉意

台灣缺蛋狀況嚴重，北台灣雞蛋特別難買，農委會主委陳吉仲晚間在臉書上，首度對於消費者未能即時買到雞蛋，表達歉意。

陳吉仲臉書全文：

當郭台銘董事長關心雞蛋問題時，我們更知道台灣農業永續的重要性，因為能出口雞蛋至台灣的國家如美國、日本的雞蛋產量也不夠，而且進口雞蛋比國內還貴，國內雞蛋勢必要百分百來供應。

我要先對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意，這也表示我們還有許多工作要執行到位，農委會會全力投入升級蛋雞產業競爭力的所有工作來穩定提供消費者所需。

首先，雞蛋無法像工業產品直接複製，它是生物性的產品。生產雞蛋的母雞，來自飼養2到3個月的蛋中雞場，而蛋中雞場的小雞，則來自國內種雞場，國內的種雞則全部來自美國等國家。這三個階段中的任一關卡出了問題，就會造成國內的雞蛋供應減少。

去年冬天開始禽流感侵襲全世界，尤其是最新的H5N1病毒，造成全世界有6536場案例，去年1月到今年2月間，美國就有1015案例場撲殺了5700萬隻家禽，法國有2107案例場撲殺了約2000萬隻，鄰近的日本和韓國則分別有94和65案例場，撲殺1500萬及400萬隻。台灣在所有防疫同仁及農民配合下，有74案例場而撲殺103萬隻。

因為禽流感對全球主要家禽生產國家產生重大影響，為了不讓國內種雞場斷援，去年底先進口6萬隻種雞，接著今年會比原先預計的26萬隻再增加至30萬隻種雞。因為國內種雞場的配合，我們現在每星期有近49萬隻雛雞提供給蛋中雞場，讓後續蛋母雞供應充足。

種雞問題解決後，接著就是要確保200場的蛋中雞場不受飼料成本或禽流感影響，而減少對蛋雞場的供應。日前去彰化看到全家三代皆投入家禽產業，他們的蛋中雞場是密閉水簾負壓式，不只沒有味道，且將受到極端氣候的影響降到最低，這是我們期待的未來蛋中雞場禽舍。國內整體蛋雞產業約2200場，近8成約1800埸皆為傳統開放式，期待未來的1800場可以朝非開放式或密閉水簾負壓禽舍發展。

之前國內每天雞蛋供應數量在10到11萬箱左右（一箱200顆），在這3、4年的國內需求量增加至12萬箱，目前國內雞蛋供應量約11萬3千箱，離最高需求量12萬箱仍有一段距離。為解決此差距，我們先減少加工的需求並全力調度至超市和傳統市場，同時和所有防疫團隊及農民做好禽流感防疫工作，再配合之前的換羽雞隻陸續加入生產行列，每天的雞蛋供應就可以回到正常水準。

為建立韌性的農業，上述的種雞場、蛋中雞場及蛋雞場設施設備的更新全面啟動，這樣的禽舍可因應氣候條件的改變對產蛋率的影響，也同時減少禽流感的影響，這樣就可以讓雞蛋產業永續。