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嗆大局條款「自編劇本」 藍知情人士曝真相：到底演夠了沒？

推嬰兒車遭擋下指是「行李」要丈量 媽媽難過控訴...北捷回應了

中央社／ 台北21日電
北捷示意圖。記者林佳彣／攝影
北捷示意圖。記者林佳彣／攝影

有民眾投訴，推著坐有雙胞胎的嬰兒車要搭台北捷運，卻被站務員攔下，稱是「行李」要丈量。北捷表示，若有乘坐嬰幼兒均視為嬰兒車，已去電道歉並加強宣導。

根據三立新聞報導，一名民眾投訴，某天晚間8時多，她推著坐有雙胞胎的嬰兒車準備去搭台北捷運，卻在雙連站被站務員攔下，稱是「行李」必須丈量，還要符合長寬高總計小於220公分的規定才行。

民眾表示，小朋友都還坐在車上，站務員就當著媽媽的面說這是「行李」，她很難過，搭過北捷數十次從沒遇過這種事，且之後在中山站，也被保全要求丈量尺寸。

台北捷運回應，造成旅客不便深表歉意，二度電聯致歉，後續將持續與旅客聯繫，當面說明精進作為並再度表達誠摯歉意。

北捷表示，嬰兒車上若有乘坐嬰幼兒則視為嬰兒車，不須測量尺寸可進站搭乘；如果沒人坐，且尺寸已超過「任一件最長邊不得超過165公分，且長、寬、高之和不得超過220公分」的規範，不得攜帶進站，完成摺疊後，比照一般行李搭乘。

北捷表示，已再加強宣導車站人員判別原則。

北捷 嬰兒

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