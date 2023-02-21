冷！新北4縣市明續發低溫特報 二二八連假天氣曝光

氣象局表示，周四隨著氣溫逐漸回升，北台灣高溫回到20度左右，不過由於台灣附近為偏東到東北風環境，迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，氣象局也針對新北、新竹、苗栗及金門地區等四縣市發布低溫特報，明天清晨有十度以下氣溫發生的機率

氣象局表示，周五(24日)隨著強烈大陸冷氣團南下，迎風面北部及東半部地區轉為局部短暫雨，溫度在下午過後將明顯下降，其他地區則為多雲到晴。

至於本周末天氣，也就是二二八連假，氣象局表示，周六、下周日(25日、26日)受到強烈大陸冷氣團影響，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，不過雨勢稍減緩，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，下周一、下周二(27日、28日)隨著冷氣團減弱，北台灣氣溫回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。