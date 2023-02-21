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冷！新北4縣市明續發低溫特報 二二八連假天氣曝光

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局持續針對新北、新竹、苗栗及金門地區等四縣市發布低溫特報。圖／本報資料照片
氣象局持續針對新北、新竹、苗栗及金門地區等四縣市發布低溫特報。圖／本報資料照片

氣象局表示，周四隨著氣溫逐漸回升，北台灣高溫回到20度左右，不過由於台灣附近為偏東到東北風環境，迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，氣象局也針對新北、新竹、苗栗及金門地區等四縣市發布低溫特報，明天清晨有十度以下氣溫發生的機率

氣象局表示，周五(24日)隨著強烈大陸冷氣團南下，迎風面北部及東半部地區轉為局部短暫雨，溫度在下午過後將明顯下降，其他地區則為多雲到晴。

至於本周末天氣，也就是二二八連假，氣象局表示，周六、下周日(25日、26日)受到強烈大陸冷氣團影響，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，不過雨勢稍減緩，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，下周一、下周二(27日、28日)隨著冷氣團減弱，北台灣氣溫回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，周四至周五冷空氣南下之前，西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請多注意安全；東半部(含蘭嶼、綠島)沿海及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。此外，3月1日至3日東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局表示，明後兩天，迎風面大台北地區、東半部地區仍有局部短暫降雨，民眾外出要留意。圖／氣象局提供
氣象局表示，明後兩天，迎風面大台北地區、東半部地區仍有局部短暫降雨，民眾外出要留意。圖／氣象局提供

冷氣團 氣象局 連假

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