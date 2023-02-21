獨／缺藥潮恐更難解 專家曝：健保預計大砍150億健保藥預算

國內持續缺藥，缺藥潮如骨牌效應般來襲，但缺藥中心仍遲遲未有進一步規劃，國人用藥上始終無法安心。專家透露，健保署預計今年大砍150億元的健保藥預算，首先衝擊國內藥廠對於低價藥品的生產意願，讓缺藥問題更加難解。

因應全台缺藥潮，衛福部定調研議成立「缺藥中心」，健保署亦邀集藥廠開會，了解到給付價格過低，導致廠商不願生產。衛福部健保署署長石崇良先前表示，正檢討健保指示用藥價格，如為必要品項，將比照處方藥訂定「地板價」，提高廠商生產意願。

全國藥師公會全聯會理事長黃金舜今表示，缺藥中心的成立，可解決台灣短暫的缺藥問題，但長遠的缺藥問題仍需要政府積極面對，目前要讓民眾有藥可用，其實透過各醫療院所、藥局彼此互相調度就可「自主因應」，同時也請醫師開立處方箋時，多選擇替代用藥，讓基層藥局可提供替代藥品給民眾，否則即使有處方箋但沒有藥品，也無法提供藥品給民眾。

「要處理長期缺藥，政府應正視健保逐年砍藥價的問題。」黃金舜表示，據他所知，健保署今年預計要砍150億元的健保藥品預算，其中40億要朝西藥商下手，首當其衝的就是國內本土藥商，對於目前藥價差的藥品將「缺上加缺」。

黃金舜指出，即使健保設置了「地板價」，但通常地板價都是一顆一塊半，加上包裝就要兩塊，加上運輸等雜費恐更高，一旦藥品原物料上漲，地板價也形同虛設，長期下來沒辦法解決缺藥問題，應該與藥廠們坐下來好好商議，避免政策衝擊產量，否則缺藥問題將更加難解。

對此，健保署醫審及藥材組長黃育文說，依「健保法」規定，每年藥品新藥價於4月1日上路，近期正研議今年藥品新價，但過去兩年受疫情影響，藥價遲遲無法調整，因已兩年未調整，確實聽聞藥界對於藥價調整有所疑慮，擔心一次砍價太多，但目前對於藥價額度、品項等調整，健保署仍還在討論中，對於外傳今年藥價砍價150億元毫無所悉。

同時，黃育文表示，近期缺藥情形，主要是受到藥品原物料調漲、疫情後民眾就醫增加等因素，目前正在盤點缺藥品項，且會進一步與食藥署比對確認缺藥品項，盡速解決缺藥問題。