228連假前恐湧車潮 6大主要幹道尖峰時段出爐

228連假(2月25日至28日)共4天，公路總局預估，主要旅次以觀光旅遊為主，連假前一天2月24日下午至25日上午將有返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計2月27日下午起至2月28日全日，提供6條省道主要幹道南北向易壅塞時段及路段。

公路總局表示，省道主要幹道部分預估易壅塞的路段及時段包括，台9線蘇花路廊南向2月25日上午7點至下午1點；北向2月28日下午1點至晚間11點。台9線南迴公路往屏東2月27日下午3點至晚間7點。台1線水底寮至楓港路段南向2月25日中午12點至下午5點；北向2月26日下午4點至晚上6點、2月27日下午5點至晚間9點及2月28日下午3點至5點。

台61線鳳鼻至香山路段南向2月24日下午5點至晚間7點、2月25日上午9點至下午2點及2月26日上午9點至下午2點；北向2月24日下午5點至晚間7點、2月25日上午10點至下午1點、2月26日下午3點至晚間9點及2月27日下午3點至晚間9點。台61線竹南路段南向2月25日上午10點至下午1點；北向2月27日下午3點至晚間9點及2月28日下午3點至晚間9點。台61線中彰大橋路段南向2月25日上午10至下午1點；北向2月27日下午3點至晚間6點及2月28日下午4點至晚間6點。

公路總局表示，為紓解省道車多或壅塞情形，已規劃重點路段交通疏導措施。台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車（含砂石車）及大客車優先行駛措施；台9線南迴公路瓶頸路段則實施2車道縮減為1車道之漸變措施；台61線西濱快速公路針對鳳鼻至香山路段及竹南路段，分別規劃2處及6處平交路口封閉措施。