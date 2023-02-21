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228連假前恐湧車潮 6大主要幹道尖峰時段出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
228連假共4天，6條省道主要幹道南北向易壅塞時段及路段出爐。圖為春節國1大量車潮。聯合報系資料照
228連假共4天，6條省道主要幹道南北向易壅塞時段及路段出爐。圖為春節國1大量車潮。聯合報系資料照

228連假(2月25日至28日)共4天，公路總局預估，主要旅次以觀光旅遊為主，連假前一天2月24日下午至25日上午將有返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計2月27日下午起至2月28日全日，提供6條省道主要幹道南北向易壅塞時段及路段。

公路總局表示，省道主要幹道部分預估易壅塞的路段及時段包括，台9線蘇花路廊南向2月25日上午7點至下午1點；北向2月28日下午1點至晚間11點。台9線南迴公路往屏東2月27日下午3點至晚間7點。台1線水底寮至楓港路段南向2月25日中午12點至下午5點；北向2月26日下午4點至晚上6點、2月27日下午5點至晚間9點及2月28日下午3點至5點。

台61線鳳鼻至香山路段南向2月24日下午5點至晚間7點、2月25日上午9點至下午2點及2月26日上午9點至下午2點；北向2月24日下午5點至晚間7點、2月25日上午10點至下午1點、2月26日下午3點至晚間9點及2月27日下午3點至晚間9點。台61線竹南路段南向2月25日上午10點至下午1點；北向2月27日下午3點至晚間9點及2月28日下午3點至晚間9點。台61線中彰大橋路段南向2月25日上午10至下午1點；北向2月27日下午3點至晚間6點及2月28日下午4點至晚間6點。

公路總局表示，為紓解省道車多或壅塞情形，已規劃重點路段交通疏導措施。台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車（含砂石車）及大客車優先行駛措施；台9線南迴公路瓶頸路段則實施2車道縮減為1車道之漸變措施；台61線西濱快速公路針對鳳鼻至香山路段及竹南路段，分別規劃2處及6處平交路口封閉措施。

公路總局表示，228連假國道客運總計提供2.5萬班次及111.7萬座位數，截至2月16日全線國道客運總計已售出3.6萬張預售票，佔可售張數14.8％，其中西部計3.3萬張，佔17％；東部2,800張，佔4.7％，尚有許多座位。另提供87條國道客運路線享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘48條台灣好行路線可享半價優惠、搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車享一段票或基本里程免費優惠等，鼓勵民眾搭乘。

公路總局提公228連假主要銜接國道易壅塞路段。圖／公路總局提供
公路總局提公228連假主要銜接國道易壅塞路段。圖／公路總局提供
公路總局提公228連假主要城際道路易壅塞路段。圖／公路總局提供
公路總局提公228連假主要城際道路易壅塞路段。圖／公路總局提供
公路總局提公228連假觀光風景區易壅塞路段。圖／公路總局提供
公路總局提公228連假觀光風景區易壅塞路段。圖／公路總局提供

連假 車道 車潮

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