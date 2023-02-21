快訊

合約灌水騙上億 彰銀、華南等4銀行9人勾結詐貸集團遭約談

2024沒被提名又會離開國民黨？ 「她」要郭台銘給答案

花500元中大樂透3.31億！台彩總經理曝：得主是20多歲高帥陽光男

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山櫻花開了！上山交管措施出爐 接駁車票3月1日開賣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
林務局表示，阿里山國家森林遊樂區內有31種櫻花，琉球山櫻花目前已盛開2至3成。圖／林務局提供
林務局表示，阿里山國家森林遊樂區內有31種櫻花，琉球山櫻花目前已盛開2至3成。圖／林務局提供

阿里山花季將於3月10日至4月10日展開，交通部公路總局與林務局嘉義林區管理處於花季期間例假日及連假(共計12日)上午6點至11點進行交通管制，搭乘遊覽車團體遊客須於台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）先購買門票，自行開車前往者，須至台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山，車票將於3月1日零時起開放民眾預約劃位。

公路總局表示，花季期間民眾到阿里山可搭乘的客運路線「7329高鐵嘉義站─阿里山」、「7322臺鐵嘉義站─阿里山」、「1835臺北轉運站─阿里山」，及「6739日月潭─阿里山」等4條路線，憑車票可享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票85折優惠。

公路總局指出，搭乘遊覽車團體遊客，例假日及連續假期上午6點至11點須於台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）先購買門票，建議事先統計遊客所需票種及配妥相關證明文件，以加速購票作業時間。

針對自行開車前往者，例假日及連續假期上午6點至11點於台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區實施管制，除持有相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外禁止通行，遊客須至台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山，車票將於3月1日零時起開放民眾預約劃位。

林務局表示，阿里山國家森林遊樂區內有31種櫻花，目前可在阿里山工作站前、沼平公園等地觀賞到盛開中的山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻等，小櫻王「唐實櫻」已開花2至3成，預計這周至3月初完全盛開；台灣原生種櫻花「霧社櫻」則於2月底3月初接力綻放。

至於櫻王「染井吉野櫻」已含苞待放，預計3月中盛開，另有沼平、祝山地區染井吉野櫻於3月上旬陸續開花；其他重瓣類櫻花如高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻預計4月上旬開花持續至4月下旬；非櫻花花種如杜鵑、紫藤則預計4月下旬開花。

阿里山 櫻花 高鐵

延伸閱讀

北橫櫻花季推薦賞櫻景點 700櫻花勇士3月4日單車挑戰40K

拚疫後觀光振興 阿里山風管處組團前進泰國旅展大獲好評

九族櫻花滿開！228連假推「午後票」 賞花纜車全包

228連假泰安櫻花盛開 警方將延長交通管制時間

相關新聞

明氣溫短暫回升！強冷空氣再擾228連假 低溫恐跌破10度

冷氣團持續影響，中央氣象局指出，今晚至明晨新北、新竹、苗栗及金門地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生，請注意。明起兩天氣...

北榮爆防疫獎金分配不公 院長陳威明895字公開信曝光

台北榮總防疫獎金遭爆分配不公。據《菱傳媒》報導，北榮獎金發放過程黑箱作業，部分實際在第一線抗疫住院醫師沒領到，反倒是從事文書作業的行政人員領到獎金高達12萬元。爆料者表示，北榮把國家級防疫獎金拿來私相授受，排除異己，酬庸自己人。對此，北榮院長陳威明表示，對此報導深感遺憾和難過，獎金會重新分配，不會有任何同仁的權益受損，「您的汗水絕對不會白流！」

除濕機除到幾%剛好？最佳濕度曝光 設錯「只是浪費電而已」

台灣潮濕多雨，很多人會添購除濕機，降低家中的濕度，避免物品發霉。但濕度並非越低越好，太乾反而會導致身體不適，那麼，究竟要除到多少才最舒適呢？ 一名PTT網友在「Gossiping」看板發問，他表

放寬罕病SMA健保藥物給付 首年治療省千萬約200人受惠

脊髓性肌肉萎縮症(簡稱SMA)為罕見遺傳性神經肌肉疾病，全國約400多位患者，但日前發生成人患者無法獲健保給付藥物，而赴...

今天你剩蛋快樂嗎？針對「蛋蛋危機」郭台銘發聲了

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（21）日在臉書貼文表示，今天你「剩蛋快樂」嗎？一連幾天，全台各地不僅鬧蛋荒，連蛋價也追平...

冷氣團發威！新北等4縣市低溫特報 228連假還會再更冷

受到大陸冷氣團影響，今天各地天氣明顯偏冷，北部、東北部僅14至16度，中南部則是14、15度，明後兩天隨著冷氣團減弱，各...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦