阿里山櫻花開了！上山交管措施出爐 接駁車票3月1日開賣
阿里山花季將於3月10日至4月10日展開，交通部公路總局與林務局嘉義林區管理處於花季期間例假日及連假(共計12日)上午6點至11點進行交通管制，搭乘遊覽車團體遊客須於台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）先購買門票，自行開車前往者，須至台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山，車票將於3月1日零時起開放民眾預約劃位。
公路總局表示，花季期間民眾到阿里山可搭乘的客運路線「7329高鐵嘉義站─阿里山」、「7322臺鐵嘉義站─阿里山」、「1835臺北轉運站─阿里山」，及「6739日月潭─阿里山」等4條路線，憑車票可享入園門票150元優惠價（原價200元），搭乘高鐵也有享車票85折優惠。
公路總局指出，搭乘遊覽車團體遊客，例假日及連續假期上午6點至11點須於台18線29k（五虎寮橋下游300公尺處）先購買門票，建議事先統計遊客所需票種及配妥相關證明文件，以加速購票作業時間。
針對自行開車前往者，例假日及連續假期上午6點至11點於台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區實施管制，除持有相關證明文件（如工作證或住宿證明）或特殊情形（如婚喪喜慶）外禁止通行，遊客須至台18線61k樂野服務區轉乘接駁客運上山，車票將於3月1日零時起開放民眾預約劃位。
林務局表示，阿里山國家森林遊樂區內有31種櫻花，目前可在阿里山工作站前、沼平公園等地觀賞到盛開中的山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻等，小櫻王「唐實櫻」已開花2至3成，預計這周至3月初完全盛開；台灣原生種櫻花「霧社櫻」則於2月底3月初接力綻放。
至於櫻王「染井吉野櫻」已含苞待放，預計3月中盛開，另有沼平、祝山地區染井吉野櫻於3月上旬陸續開花；其他重瓣類櫻花如高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻預計4月上旬開花持續至4月下旬；非櫻花花種如杜鵑、紫藤則預計4月下旬開花。
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