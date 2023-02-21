機車駕訓補助擴大至4萬人 4月起參加道訓可領1200元

我國交通死傷事故頻傳，交通部公路總局為強化駕駛停讓觀念，今年除了擴大1300元機車駕訓補助達4萬個名額，4月起也規畫機車道路訓練課程，有2千名1200元道路訓練補助，初步規劃訓練路線3公哩，項目包括左右轉、兩段式左轉彎、停車號誌管制等，對象鎖定已參加駕訓班考取機車駕照者，預計優先於全台14家機車駕訓班實施。

公路總局表示，以往每年平均有25萬人考取機車駕照，去年略為減少至23萬人，其中有2萬人上過駕訓班後進行考照。交通部2019年起辦理機車駕訓補助計畫，根據統計，截至2020年，機車駕訓者較未受訓者違規風險降低32%、肇事風險降低20%；經統計至2022年，違規風險更降低至56%、肇事風險降低至35%。

公路總局指出，全台有駕訓班的機車考場共有72座，費用在2800至3700元不等，今年擴大辦理機車駕訓補助，從2萬個名額提升至4萬個名額，每人補助金額為1300元，今年1月1日至11月30日開放符合報考機車駕照資格者申請，截至目前已有4600人申請。

公路總局指出，今年4月起也將試辦機車駕訓班道路訓練計畫，課程總計3小時，路線以3公里為原則，第一階段將於全台7處監理所轄下14家有大型重機訓練經驗的特優駕訓班試辦，訓練項目包括左右轉彎、兩段式左轉、停車號誌管制等，對象鎖定已於駕訓班考取機車駕照者，並提供2千名1200元補助，民眾須額外自費金額則未出爐。