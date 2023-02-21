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「公共運輸補助」不只3大生活圈 離島也提觀光旅遊套票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院會預計23日拍板「公共運輸補助方案」。圖／本報資料照
行政院會預計23日拍板「公共運輸補助方案」。圖／本報資料照

行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，先前預估在通勤月票約有3年200億元、觀光運輸則有25億元，交通部長王國材今先赴行政院報告。公路總局表示，公共運輸補助方案申請規範都還未公布，目前沒有縣市政府實際提出申請。除了本島縣市，交通部也邀請離島首長共同討論，針對觀光旅遊性質套票提出想法。

交通部先前表示，公共運輸補貼在通勤月票分為北北基桃、中彰投、南高屏三大生活圈，北北基桃規劃朝1200元套票，轄內公共運具包括捷運、公車、公共自行車等，其他區域視各地特性訂定，像中彰投、南高屏因公共路網沒有北部密集，月票金額將在1千元以下；觀光部分有優化64條台灣好行及在地有腳方案，延伸台鐵、高鐵重要場站接駁路線或由地方提出主要觀光路線。

公路總局今表示，公共運輸補助方案的申請規範都還沒公布，預計月底才會公布草案，目前還沒有縣市政府提出申請，但有與地方政府密集開會，了解各縣市對於交通月票想法，有想法的除了北北基桃、中彰投、南高屏三大生活圈，也有其他縣市有意願提出，現在仍在構想階段。

公路總局指出，除了本島縣市，也有邀請離島共同討論，各首長有針對離島觀光旅遊性質套票提出想法；至於通勤月票定價及補助涉及共同生活圈、票證公司清算及規劃，還有場站、運具閘門等驗證，需要一段時間，確切上路時間還未定案。

公共運輸 交通部長 王國材 交通月票

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