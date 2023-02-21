地震應變專題／台灣4大地震帶需提防 學者建議：地調所氣象局應合併

「台灣有至少4個大學有研究地震的單位，學術能量豐沛，但如何將這些知識普及才是關鍵！」前中研院研究員汪中和受訪時表示，台灣的地震研究很強，但在地質敏感區、斷層的公布仍有待加強。台大地質系副教授曾泰琳受訪時也說，這些知識如何讓政策改變、並讓民眾對地震風險更了解才是關鍵。

台灣是地震之島

有鑑於土耳其發生強震，造成上萬人死亡，各界也相當關心台灣面對地震的應變措施。地震災害研究中心副主任詹忠翰曾列出台灣需要提防的4大地震帶：橫跨台南與嘉義的六甲斷層與中洲構造（尚未完全確認為斷層）、北部山腳斷層、花蓮外海隱沒帶，及花東縱谷斷層。

台灣的地質相當複雜，除了有3大岩類（變質、火成、沉積岩）都有以外，菲律賓海板塊平均以每年8公分的速率，持續推擠著歐亞大陸板塊，地殼內累積的應力不斷增加，台灣與土耳其一樣，都是地球上會發生災害性地震的高潛能區，且台灣的地質狀況也相當破碎，橫貫公路容易因為岩石崩塌而中斷。







圖說：未來50年台灣孕震構造之發震機率圖。（Photo from 台灣地震模型 TEM 2020）

監測網密集、學術能量強

前中研院地科研究所研究員汪中和受訪時表示，台灣有完善的地震監測網、活躍的地震學術研究社群（台大、中央、中正、中研院等），以及積極任事的政府單位（氣象局、災防中心等），在全球地震科學界有很好口碑及影響力，面對國內的地震災害，可以發揮群策群力的功效，是值得肯定的事。

台大地質系副教授曾泰琳受訪時也說，台灣的地震測站非常密集，GPS定位、InSAR（干涉合成孔徑雷達）衛星資訊影像、斷層調查等資訊都相當豐富，研究人員很多，且許多老師都很願意討論，而且很多資料公布的速度在亞洲國家來說，算是非常快速的，「通常強震來後幾個禮拜就會有學術研討會討論！」







圖說：各區域50年內潛在災害性地震機率。（Photo from 台灣地震模型 TEM 2020）

斷層需精確測量

曾泰琳表示，台灣還有地震預警警報，之前也曾修正地震震度的標準，相關規定都有跟國際接軌，不過她認為在斷層調查上還需要有更詳細的資料。她解釋，雖然現在有很多先進的地球物理方法可以遙測斷層，但如果能到實地進行開挖探勘還是最好，但台灣在開挖上的相關法規仍相對不利於基本自然災害調查。

汪中和也說，台灣的地震速報工作相當有成果，但是只能等待地震發生後，爭取有限的時效；最需要的還是地震的預測與先期的掌握，但是這方面的工作需要長期的人力與物力的投入，需要政府提供更多的資源，持續支持。他指出，在防災層面上，活動斷層的精準定位與掌握，仍然有待加強。







圖說：造成921大地震的車籠埔斷層出露地表。（Wikimedia Commons）

地質單位應擴大編制

曾泰琳說明，以美國地質調查局（USGS）為例，該機構有許多重量級學者進駐，且編制相當龐大，有利於美國進行詳細的地質調查，但台灣的地調所規模就很小，很多調查變成發包制，但台灣近年來還要開發地熱，地熱發電會將高壓水注入地下，對於當地地質條件的影響更需要人力進行地質調查。

她甚至認為，地調所與氣象局應該合併，曾泰琳指出，氣象局針對民眾發預警簡訊、公告震度，而地調所研究該地震的機制，但地震與斷層其實不該分開來討論，雖然災防中心有跨部會的資訊平台，但並非長久機制，需要有更快速彙整相關資料的平台，才會有利後續消防、警政單位的配合，讓救災更順暢。







圖說：台灣地質活動複雜，民眾要對地震有更多認識，政府也要強化民眾防震意識。（Photo from Wikimedia Commons）

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