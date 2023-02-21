地震應變專題／民眾見國家警報「沒動作」 相關研究牽扯房價沒人敢公布

「地震防災牽涉斷層公布、學校與公司行號避難，若要強化防災就必須要產業化！」台灣防災產業協會秘書長黃少薇受訪時指出，防災需要以產業化的方式，讓全民面對地震等天災的傷害更少，她舉例，地震預報系統、防震補助、整合更多資訊的APP、針對不同產業發災害簡訊，都是可以發展的方向。

增加災害預防機制

台大地質系副教授曾泰琳受訪時也說，民眾看到國家級警報，多數都不會進行「趴下、掩護、穩住」的動作，但以日本為例，不只國家將斷層的資訊都公布，民眾也會落實災害演練。她認為，台灣的防災演習頻率應該增加，讓民眾清楚了解避難場所，還有災害當下的因應措施。

「台灣的災害應變很好，但缺少預防與重建的機制！」台灣防災產業協會秘書長黃少薇表示，雖然台灣的地震觀測網很密集，但過去是屬於設立「區域型」的地震觀測網，如果能增設「在地型」、內建演算法的地震儀，就可以讓處於震央的地區更快因應地震災害（傳統型的盲區是震央區）。

涉房價敏感高

「地震不只是科學問題，還牽扯到房價！」她也感嘆，在2015年中研院馬國鳳教授發佈台灣各地的發震機率圖前，沒有人敢公布相關研究，過去在義大利有被起訴的前例，但後來包括台南地震、美崙地震都有命中，防災界才開始重視起來。黃少薇提到，台南維冠大樓倒塌之後又要該新的建物，但當地地質條件不好，仍有地震風險。

黃少薇提到，台灣國土就這麼大，斷層就是很多，但民眾不願意政府公布這些資訊，以免影響房價，與其樂觀認為災害不會發生、假裝不知道地下有斷層，她呼籲政府可仿效日本，將所有資訊公開，並協助921大地震以前建造的房子進行防震補強，或是危老都更。

更重視地震風險

她舉例說，日本就有販售特別用來強化桌子結構的鋼柱，地震時躲進來可以比較安心，台灣雖有也有賣類似的產品，且政府還願意提供高風險建築每棟500多萬的加強補助，但很多管委會卻不願申請。

黃少薇表示，還是需要政府先拋磚引玉，讓民眾更重視地震風險，如果能發展防災產業，不只對民眾有益，還能減少政府負擔。

曾泰琳則指出，台灣的地震研究走的很前面，許多老師調查的斷層都遠比地調所公布的多，但重點是如果將這些資訊公布後，民眾知道50年內家附近的斷層錯動機率後需要做什麼，921大地震後政府有修改建築法規，若有按照規範施工，應該就會有很好的防震，但以新竹棒球場為例，建築過程中頻出包，很難讓民眾對建築安全有信心。

公私方應協力防災

黃少薇表示，日本政府會協助鋪設海底電纜，以快速預警外海地震，且地震發生時，日本氣象廳的REIC（即時地震情報利用協議會）就會匯集地震資訊後，針對媒體、建築業、交通、瓦斯、電力公司等不同單位發送該行業所需的地震預警資訊，民眾在地震發生時就可以不用擔心瓦斯沒關，因為業者已經提前收到簡訊。

前中研院地科所研究員汪中和受訪時也說，政府應以家戶為單位，推廣緊急避難包的儲備，以及發生地震時的應變作為；社區則可設立避難中心，平時推動有關地震的知識宣導與教育，組織義工，做好避震防災的資源儲備；同時推動調查社區的弱點及危險處，結合政府與民間力量加以強化改善。

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