明氣溫短暫回升！強冷空氣再擾228連假 低溫恐跌破10度
冷氣團持續影響，中央氣象局指出，今晚至明晨新北、新竹、苗栗及金門地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生，請注意。明起兩天氣溫短暫回升，周五起又有一波大陸冷氣團來襲，又有十度左右低溫，注意保暖。
氣象局指出，今晚到明晨各地仍要留意低溫，明天白天起至周四氣溫稍回升，迎風面大台北地區、東半部地區要留意局部短暫雨。
很快地周五起，又有下一波強冷空氣南下，北部及東半部地區轉為局部短暫雨天氣，且下午過後氣溫將明顯下降，其他地區則為多雲到晴。
228連假期間，周六、下周日(25日、26日)受大陸冷氣團影響，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，不過雨勢稍減緩，其他地區為多雲到晴。
下周一(27日)大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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